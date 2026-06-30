Vòng 3 giải nữ VĐQG 2026: Phong Phú Hà Nam giành 3 điểm

(VTC News) -

Trên sân Hà Nam, Phong Phú Hà Nam tiếp đón Than KSVN với quyết tâm giữ chiến thắng ở lại sân nhà. Ngay ở phút thứ 4, từ đường căng ngang của đồng đội bên cánh trái, Lưu Hoàng vân tung cú dứt điểm rất khó đánh bại thủ môn Than KSVN và mở tỉ số trận đấu.

Tiếp đà hưng phấn, Phong Phú Hà Nam vẫn chơi phòng ngự phản công đầy thuyết phục. Than KSVN rất nỗ lực nhưng chưa tìm được đường vào khung thành đối phương. Đến phút 40, vẫn là Hoàng Vân chọc khe rất hay để Tạ Thị Thủy dứt điểm kĩ thuật nhân đôi cách biệt. Than KSVN có lẽ chỉ biết tự trách mình. Phút 43, Trúc Hương đá hỏng phạt đền và hiệp 1 kết thúc với lợi thế lớn cho Phong Phú Hà Nam.

Than KSVN (áo xanh) để thua Phong Phú Hà Nam.

Bước sang hiệp 2, chính Trúc Hương kịp chuộc lỗi với bàn thắng ở phút 74 nhưng như thế là không đủ để Than KSVN giành lại ít nhất 1 điểm. Chung cuộc, Than KSVN nhận thất bại 1-2 trước Phong Phú Hà Nam.

Trên sân Hà Đông, cuộc đọ sức giữa Hà Nội II và TP.Hồ Chí Minh II diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Cả hai đội đều muốn có được chiến thắng và sẵn sàng chơi tấn công cống hiến cho người hâm mộ. Sau một vài pha bóng hỏng ăn đáng tiếc, bàn thắng mở tỉ số đã đến.

Phút 16, nhận đường chuyền rất hay của đồng đội, Hoàng Thị Nương thoát xuống và tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho TP.Hồ Chí Minh II. Bất ngờ để thua, Hà Nội II tràn lên tấn công và liên tục đưa bóng vào vòng cấm địa của đối phương. Phút 20, thủ môn bên phía TP.Hồ Chí Minh II mắc sai lầm, Thanh Thảo băng vào dứt điểm ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Thời gian còn lại của hiệp 1, Hà Nội II vẫn nỗ lực có thêm bàn thắng nhưng bất thành. Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. Trận đấu diễn ra hấp dẫn, nhiều cơ hội nhưng các chân sút đôi bên lại phung phí và không thể tận dụng. Về cuối trận đấu, khi sai lầm xuất hiện ở hàng thủ nhiều hơn, họ vẫn chưa thể ghi bàn.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 và đây cũng là điểm số đầu tiên của Hà Nội II và TP.Hồ Chí Minh II.