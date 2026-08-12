Đại tướng Phan Văn Giang mời Australia dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng 12/8 (giờ địa phương), Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles.

Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Richard Marles ký kết cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Australia tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ ba vào tháng 12/2026.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: hợp tác giáo dục - đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh; quân y; cứu hộ, cứu nạn; công nghiệp quốc phòng; quản lý biên giới; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Australia đã trao tặng vật tư, trang thiết bị cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, góp phần thiết thực giúp Việt Nam nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và triển khai lực lượng tới các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Australia xem xét tăng các suất học bổng đào tạo các chuyên ngành mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Australia sang học tiếng Việt và tham dự khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”; kiên trì theo đuổi giải pháp đối thoại trong giải quyết xung đột, bất đồng.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Phát biểu tại hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định sẵn sàng cùng Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam nỗ lực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển vững mạnh dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Kết thúc hội đàm, hai bên ký kết Cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Trong khuôn khổ hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang tại Australia, hai bên cũng trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển.