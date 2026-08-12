Mỹ siết gọng kìm quanh Iran, thuỷ thủ kiệt quệ sau chuỗi ngày tác chiến

(VTC News) -

Nhiều gia đình của thành viên thủy thủ đoàn có mặt trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln - hoạt động gần Iran bày tỏ lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tinh thần của người thân. Tàu USS Abraham Lincoln bắt đầu triển khai vào cuối tháng 11/2025 và dự kiến ​​kết thúc hành trình vào tháng 5 nhưng cuối cùng lại gia hạn vô thời hạn.

Theo báo cáo, con tàu trải qua những khoảng thời gian dài không được ghé cảng định kỳ để tiếp tế, bảo trì và nghỉ ngơi.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của quân đội Mỹ. (Ảnh: Getty)

Trang tin Military Times dẫn lời bà Annabelle Loma đưa tin người phụ trách giải quyết khiếu nại trên tàu USS Abraham Lincoln thông báo rằng chồng bà đã cố gắng nhảy khỏi tàu sân bay. “Anh ấy nghĩ mình sẽ bị sa thải không danh dự, chỉ vì anh ấy đã kiệt sức”, bà Loma nói.

Tương tự, bà Maria Rodriguez, vợ của thủy thủ khác cho biết chồng bà đã can thiệp vào sự cố khác, ngăn chặn người đồng đội rơi xuống biển.

Theo tờ Stars and Stripes, các thủy thủ đang tại ngũ và thành viên gia đình họ mô tả về bầu không khí ảm đạm trên tàu. Đồng thời, có ít nhất một thành viên thủy thủ đoàn bị ngăn không cho nhảy xuống biển.

“Chúng tôi làm việc cật lực trong suốt thời gian triển khai”, một thủy thủ thông tin và lưu ý tinh thần của mọi người đã giảm sút nhiều so với đợt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Tuần trước, kênh truyền hình MS NOW dẫn lời gia đình các thuỷ thủ cho biết họ phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực và cửa hàng trên tàu thường thiếu nhu yếu phẩm cơ bản như kem đánh răng, xà phòng, chất khử mùi.

Hôm 10/8, hải quân Mỹ thông tin họ “liên tục tiến hành những đánh giá để theo dõi và duy trì sự sẵn sàng về mặt tâm lý của mỗi thủy thủ”. Theo Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang chuẩn bị thay thế tàu Lincoln, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể, viện dẫn lý do an ninh hoạt động.

Mỹ và Israel phát động chiến sự tại Iran bằng loạt cuộc không kích vào 28/2. Tuy nhiên, Iran chống chọi được các cuộc oanh tạc, trong khi cuộc đàm phán hòa bình phần lớn bị đình trệ do eo biển Hormuz vẫn đóng cửa đối với hầu hết hoạt động vận chuyển hàng hải.

Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Iran không được lòng người dân Mỹ. Theo khảo sát của Economist/YouGov công bố hôm 11/8, tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống còn 33%, mức thấp nhất mà YouGov ghi nhận kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào năm 2025.