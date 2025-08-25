Xử phạt phòng khám 'vẽ bệnh' thu gần 30 triệu một ca phá thai ở TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 25/8, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa xử phạt phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn và quảng cáo không đúng quy định.

Trước đó, ngày 21/8, Phòng Kiểm tra Pháp chế của Sở Y tế phối hợp kiểm tra cơ sở tại địa chỉ 80-82 Châu Văn Liêm (phường Chợ Lớn) sau khi nhận phản ánh từ người dân qua đường dây nóng.

Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu. (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bác sĩ N.T.N – người trực tiếp thực hiện thủ thuật phá thai bằng hút chân không – đã sử dụng thuốc Seduxen tiền mê cho bệnh nhân nhưng không ghi nhận trong hồ sơ bệnh án. Đồng thời, đơn thuốc lưu trong hồ sơ cũng không trùng khớp với loại thuốc mà bệnh nhân cung cấp thông tin cho Phòng Kiểm tra – Pháp chế.

Ngoài ra, theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế tỉnh Bình Dương (trước đây), bác sĩ thực hiện thủ thuật từng được phát hiện có hai chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh. Các chứng chỉ này được cấp bởi Sở Y tế TP Hải Phòng ngày 15/10/2013 và Sở Y tế TP Hà Nội ngày 12/4/2019. Ngày 16/6/2023, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra và đình chỉ bác sĩ này vì hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn theo chứng chỉ do Hà Nội cấp. Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, bác sĩ tiếp tục sử dụng chứng chỉ do Sở Y tế Hải Phòng cấp để thực hiện ca phá thai 21 tuần 6 ngày tại một phòng khám đa khoa ở Bình Dương (trước đây).

Theo Sở Y tế TP.HCM, phòng khám đa khoa Hoàn Cầu là một trong những phòng khám thuộc “danh sách đen” của Phòng kiểm tra – Pháp chế vì đã nhiều lần vi phạm, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh.

Phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Y tế tiếp tục mời Công ty Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu, bác sĩ N.T.N và các cá nhân có liên quan đến làm rõ các nội dung và xử lý hành vi vi phạm.

Để tránh tình trạng "tiền mất tật mang", Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân tìm hiểu và tham khảo chất lượng các phòng khám trước khi quyết định chọn phòng khám để khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế sớm triển khai ứng dụng quản lý nhân sự hành nghề trên phạm vi cả nước, để các Sở Y tế cập nhật giấy phép hành nghề và giấy phép hoạt động trên phần mềm quản lý chung của hệ thống y tế, giúp tra cứu trực tuyến, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra cũng như giúp người dân, cơ sở y tế dễ dàng xác minh thông tin hành nghề, tránh tình trạng người hành nghề được cấp nhiều chứng chỉ hành nghề, đăng ký hành nghề tại nhiều tỉnh/thành trùng thời gian.