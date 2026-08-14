Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Công nghệ phải đi vào thực tiễn, tạo giá trị mới

(VTC News) -

Sáng 14/8, Ngày hội công nghệ TP.HCM - Conviction 2026 chính thức khai mạc với khoảng 40 phiên tham luận, tọa đàm và hoạt động chuyên môn.

Tiếp nối mùa đầu tiên, sự kiện năm nay mang chủ đề “Real World, Real Movement” (Giá trị thực, Hành động thực), tập trung vào blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài sản số, với mục tiêu thúc đẩy kết nối giữa chính sách, công nghệ, nguồn lực và thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc Conviction 2026.

Công nghệ phải giải quyết bài toán thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá thông điệp “Giá trị thực, Hành động thực” phù hợp với yêu cầu phát triển công nghệ hiện nay. Công nghệ cần đi vào thực tiễn, giải quyết những bài toán cụ thể, tạo ra năng suất, sản phẩm và giá trị mới cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng nhận định, thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực quan trọng. AI trở thành hạ tầng thông minh, công nghệ chuỗi khối mở ra phương thức mới để xác lập, lưu chuyển và kiểm chứng giá trị trong môi trường số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá thông điệp của sự kiện phù hợp với yêu cầu phát triển công nghệ hiện nay.

Việc Conviction 2026 lựa chọn AI và blockchain làm hai trụ cột công nghệ phù hợp với xu thế phát triển, đồng thời gắn trực tiếp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực hàng đầu. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế số phải đạt tối thiểu 30% GDP và nâng lên 50% vào năm 2045. Trong đó, blockchain, AI, tài sản số được nhìn nhận là những công nghệ chiến lược quốc gia.

“Đây không chỉ là những con số, mà là dư địa tăng trưởng và cũng là phần việc rất lớn mà chúng ta phải cùng nhau biến thành sản phẩm, doanh nghiệp, thị trường và giá trị mới cho nền kinh tế”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và các đại biểu tham quan tại sự kiện.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho rằng các công nghệ mới cần được phát triển trên cơ sở quản trị rủi ro phù hợp, bảo vệ dữ liệu, an toàn hệ thống và xây dựng niềm tin của xã hội.

“Chúng ta khuyến khích mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, thử nghiệm những mô hình mới nhưng trong khuôn khổ có sự quy hoạch, có kiểm soát và phù hợp với đặc thù của Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

Với lợi thế là trung tâm kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lớn của cả nước, Lãnh đạo Chính phủ kỳ vọng TP.HCM có thể trở thành nơi ươm mầm, thử nghiệm và lan tỏa các mô hình hiệu quả, qua đó đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế và nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Kết nối công nghệ với doanh nghiệp và thị trường

Tại sự kiện, ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM, cho biết sự kiện hướng tới tạo thêm không gian để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ trao đổi về những vấn đề thực tiễn trong quá trình phát triển công nghệ số và tài sản số tại Việt Nam. Đồng thời, sự kiện cũng thúc đẩy các cơ hội hợp tác và ứng dụng công nghệ mới trong thực tế.

Ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông điện tử TP.HCM, phát biểu tại sự kiện.

“Niềm tin vào năng lực của người Việt, niềm tin vào cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ là thông điệp Conviction muốn gửi gắm. Chúng ta không chỉ nói về công nghệ hôm nay mà nói về nền kinh tế ngày mai, nơi người Việt Nam tham gia tạo ra sản phẩm và giá trị mới”, ông Hòa chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị kinh tế và nâng cao năng suất. Chúng ta cần đưa các bài toán cụ thể của doanh nghiệp đến với công nghệ, thay vì chỉ giới thiệu công nghệ.

Ông cũng kỳ vọng sự kiện sẽ đạt những kết quả thiết thực, như doanh nghiệp tìm được đối tác, nhà khoa học có bài toán thực tế, startup tiếp cận được vốn và những kiến nghị từ doanh nghiệp được chuyển hóa thành chính sách phù hợp.