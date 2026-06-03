Phó Chủ tịch Hà Nội: Không để tiến độ dự án ảnh hưởng bởi lý do mặt bằng

(VTC News) -

Ngày 3/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống.

Phó Chủ tịch Bùi Duy Cường nhấn mạnh, đây đều là những dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ đề ra.

Hiện cơ chế chính sách cơ bản không còn vướng mắc, các xã, phường với tiến độ đã cam kết tập trung đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Ông Cường yêu cầu không để tiến độ dự án ảnh hưởng bởi lý do mặt bằng.

Các địa phương cần khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời toàn bộ công trình ngầm nổi, xử lý dứt điểm các tồn tại phát sinh, chậm nhất trước ngày 30/6.

Quang cảnh phiên họp.

Với dự án cầu Trần Hưng Đạo, các cơ quan liên quan phải hoàn tất thủ tục về đất quốc phòng trong tháng 6/2026 để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Phó Chủ tịch thành phố cũng giao các sở, ngành chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp phép thi công, phân luồng giao thông, di dời hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh thiết kế và nguồn vốn nhằm bảo đảm các dự án được triển khai thông suốt, tiết kiệm chi phí và đáp ứng yêu cầu tiến độ; kịp thời báo cáo thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội xây dựng các đường găng hoàn thành các công trình cầu vượt sông Hồng. Thành phố giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định và thống nhất các đường găng này báo cáo thành phố làm cơ sở triển khai. Trên cơ sở đường găng thực hiện kiểm đếm theo từng tuần, từng nội dung công việc.

Với cầu Giang Biên và Lệ Chi, yêu cầu nhà đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ để báo cáo chính thức với UBND thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Đặng Xuân Huấn cho biết, nhiều dự án đang đạt tiến độ tích cực. Trong đó, cầu Tứ Liên đã hoàn thành hơn 96% khối lượng giải phóng mặt bằng. Công tác thi công cầu chính, các nút giao và cầu vượt sông Đuống đang được đẩy mạnh với mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC năm 2027.

Dự án cầu Ngọc Hồi hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội; các hạng mục thi công cầu chính và cầu dẫn đang được triển khai đồng bộ.

Đối với cầu Trần Hưng Đạo, diện tích mặt bằng được bàn giao đã đạt hơn 82%, trong khi các hạng mục thi công chính như: Cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ đang được đẩy nhanh tiến độ.

Các dự án cầu Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở cũng ghi nhận những kết quả khả quan. Nhiều hạng mục quan trọng đã vượt cao trình an toàn trong mùa mưa lũ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các bước tiếp theo.

Hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được xác định hoàn thành thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027.