Chủ tịch Quốc hội: Ngành Ngoại giao cần tiên phong hút các dòng vốn thế hệ mới

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu tại cuộc làm việc với Đoàn lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp về nước dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 4/8.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện cùng các đại biểu. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội luôn chủ động hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về đối ngoại, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và hoạt động của các cơ quan đại diện; quan tâm chế độ, chính sách và điều kiện làm việc của cán bộ công tác ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận công tác đối ngoại tiếp tục góp phần mở rộng và nâng tầm quan hệ quốc tế của đất nước.

“Đến nay, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng các khuôn khổ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với nhiều đối tác quan trọng, trong đó có toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; qua đó củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác và đưa hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn ngành Ngoại giao tiếp tục nâng tầm, mở rộng quan hệ, phát huy ngoại giao kinh tế, tiên phong thu hút nguồn lực và các dòng vốn thế hệ mới, nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương và uy tín quốc tế, đóng góp chủ động cho phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan của Quốc hội rà soát pháp luật liên quan đến đối ngoại, điều ước và thỏa thuận quốc tế, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thể chế theo kịp tình hình mới, khơi thông điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hội nhập quốc tế và hoạt động của các cơ quan đại diện.

Đối với ngoại giao nghị viện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực như IPU, AIPA; tăng cường hợp tác lập pháp, giám sát tối cao, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan của Quốc hội, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ. Đồng thời, cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội phải được vận hành thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện cần nắm chắc tình hình nghị viện, xây dựng quan hệ với lãnh đạo nghị viện, các ủy ban chuyên môn, chính đảng và nghị sĩ có ảnh hưởng; kết nối các đoàn lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội với các đối tác sở tại; kịp thời đề xuất những vấn đề có thể thúc đẩy qua kênh nghị viện; theo dõi, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội cam kết Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: Phạm Thắng)

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Bộ Ngoại giao và toàn thể cán bộ, công chức trong ngành luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của Quốc hội trong lịch sử cách mạng dân tộc, và những đóng góp quan trọng của Quốc hội trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

“Sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã tạo điều kiện quan trọng để ngành Ngoại giao triển khai hiệu quả nhiệm vụ, từng bước hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chế độ và chính sách đối với cán bộ ngoại giao”, Bộ trưởng nói.

Theo ông Lê Hoài Trung, cùng với triển khai nhiệm vụ đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Ngoại giao được đẩy mạnh đồng bộ.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với 24 đơn vị trong nước và 99 cơ quan đại diện nước ngoài; công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Báo cáo về Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ trưởng cho biết, Hội nghị tập trung làm rõ những đặc điểm, xu hướng mới của tình hình thế giới, khu vực; dự báo các chuyển động toàn cầu; nhận diện cơ hội, thách thức đặt ra đối với đất nước; cụ thể hóa vai trò, nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong mở rộng không gian phát triển, huy động nguồn lực bên ngoài và phục vụ các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước.