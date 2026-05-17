Cuộc sống trong những ngôi nhà bị 'cắt xẻ' phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo
Nhiều ngôi nhà ở phố Vạn Kiếp, đường Nguyễn Khoái (Hà Nội) bị cắt xén để bàn giao mặt bằng làm cầu Trần Hưng Đạo, người dân chật vật trèo qua đất đá để vào nhà.
Video: Ngôi nhà ở phố Vạn Kiếp (Hà Nội) bị cắt xén để bàn giao mặt bằng làm cầu Trần Hưng Đạo
Khoảng một tháng qua, việc giải phóng mặt bằng tại khu vực phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng được triển khai khẩn trương. Máy xúc hoạt động liên tục, sử dụng càng thép phá dỡ bê tông, thu gom sắt thép và phế liệu xây dựng để vận chuyển khỏi hiện trường, phục vụ việc bàn giao mặt bằng.
Dọc phố Vạn Kiếp và Bạch Đằng, nhiều công trình nằm trong phạm vi dự án cầu Trần Hưng Đạo đã cơ bản được phá dỡ, tạo mặt bằng phục vụ thi công.
Căn nhà của ông Nguyễn Văn Quang trên đường Nguyễn Khoái bị cắt sâu khoảng 5m. Hiện người thân đã chuyển đi nơi khác, chỉ còn ông Quang ở lại trông coi đồ đạc trong thời gian chờ ổn định chỗ ở.
Nhiều căn nhà còn lại sau giải phóng mặt bằng nằm giữa những đống đất đá ngổn ngang, nham nhở. Tại một số vị trí, người dân phải dùng thang để trèo lên xuống khi ra vào nhà.
