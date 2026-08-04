Hai vợ chồng bị điện giật tử vong khi lau bể cá cảnh

Thông tin từ UBND xã Ngọc Trạo, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm do điện giật khiến hai vợ chồng khoảng 80 tuổi tử vong.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: CTV)

Thời điểm trên, hai vợ chồng trú tại thôn Eo Bàn đang lau dọn, vệ sinh bể cá cảnh trước sân nhà thì không may bị điện giật.

Phát hiện sự việc, người thân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, cả hai đã không qua khỏi.

Theo lãnh đạo UBND xã Ngọc Trạo, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.