‘Phía bên kia thành phố’ tập 24: Khuê không giải nổi Toán đơn giản sau chấn thương

(VTC News) -

Trích đoạn “Phía bên kia thành phố” tập 24.

Trong tập trước, mâu thuẫn giữa hai gia đình Xuân - Phúc lên đến đỉnh điểm khi bà Xuân (Huyền Sâm) phẫn nộ cho rằng Cương (Võ Hoài Vũ) đang đổi trắng thay đen, lợi dụng lúc Khuê (Thái Vũ) chưa hồi phục trí nhớ để khai rằng Khuê ra tay đánh bạn trước.

Tại trường học, Tiến (Trung Anh) thẳng thắn chất vấn Tuyết Lan (Tú Quyên) về âm mưu chia rẽ Khuê và Cương, nhưng Lan vẫn kiên quyết phủ nhận, nói rằng chuyện này không liên quan gì đến mình.

Với Cương, sau khi tuyên bố với Tuyết Lan rằng cậu hối hận vì đã quen biết cô, cậu dứt khoát bỏ học và đi làm tại vựa phế liệu để đỡ đần mẹ, mặc cho sự can ngăn của gia đình.

Mẹ Khuê cho rằng con trai mình không bao giờ ra tay đánh bạn trước.

Trong tập 24 Phía bên kia thành phố, bà Phúc (Khánh Linh) có cuộc nói chuyện đầy xót xa với bà Xuân. Trong sự bất lực, bà Phúc hạ mình nài nỉ bà Xuân để Khuê giúp khuyên bảo Cương quay lại trường học.

Bà Phúc kể rằng Cương từ khi Khuê xảy ra chuyện vẫn luôn sống trong mặc cảm tội lỗi, tự thấy bản thân không xứng đáng được sống bình thường. Vì kỳ thi tốt nghiệp đã cận kề, bà lo rằng nếu Cương vẫn tiếp tục bỏ học thì sẽ không thể thi được.

Tại trường, tin đồn gây sốc bắt đầu lan truyền về “ngôi sao toán học” của lớp. Khi được bạn nhờ chỉ bài, Khuê không thể giải được một bài toán đơn giản. Sự mất mát về năng lực tư duy sau chấn thương sọ não khiến Khuê rơi vào trạng thái hoảng loạn và bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của bạn bè.

Sau giờ tan học, Khuê tìm đến vựa đồng nát nơi Cương đang làm việc. Thấy bạn mình lấm lem trong đống phế liệu, Khuê bức xúc quát mắng: “Mày định bỏ học hẳn à? Bỏ học như vậy không thương mẹ sao?”.

Khuê khẳng định Cương chẳng hiểu gì về mẹ mình khi cho rằng đi kiếm tiền là cách tốt nhất để giúp đỡ bà. Cậu dồn Cương vào thế phải suy nghĩ lại khi tiết lộ việc bà Phúc đã phải khổ sở đi nhờ vả hết người này đến người kia chỉ để mong con trai quay lại trường.

Khuê mắng bạn không biết thương mẹ.

Liệu những lời mắng của Khuê có giúp Cương tỉnh ngộ? Khuê sẽ làm gì để vượt qua tổn thương sau vụ tai nạn?

Tập 24 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 1/7 trên VTV1.