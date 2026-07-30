Khán giả tranh cãi cái kết có hậu cho người chồng ngoại tình trong phim giờ vàng

(VTC News) -

Khép lại sau nhiều tuần phát sóng, Dưới ô cửa sáng đèn của đạo diễn Trịnh Lê Phong tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Điều gây tranh cãi không nằm ở số phận của nữ chính Diệu, mà ở cái kết dành cho Dương và Trang - hai nhân vật từng khiến cuộc hôn nhân tan vỡ.

Trong tập cuối, sau khi ly hôn với Diệu, Dương (Tiến Lộc) tìm gặp Trang (Lê Trần Thanh Tâm). Cuộc hội ngộ khép lại bằng cái ôm giữa hai người, ngầm mở ra một khởi đầu mới sau những biến cố đã trải qua.

Diệu chủ động nói cho Dương biết tình trạng mang thai của Trang.

Trong khi đó, Diệu cũng bước sang trang mới khi ổn định sự nghiệp và đến với Sinh. Nhìn tổng thể, hầu hết các tuyến nhân vật đều có cái kết tích cực.

“Ngoại tình rồi vẫn có hạnh phúc?”

Tuy nhiên, chính việc Dương và Trang có cơ hội ở bên nhau trở thành chi tiết gây tranh cãi nhất. Đoạn video giới thiệu tập cuối với dòng chú thích về hạnh phúc của hai nhân vật nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem và kéo theo hàng nghìn bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Phần lớn ý kiến cho rằng bộ phim dành một cái kết quá dễ dàng cho người chồng phản bội và cô gái bị xem là “người thứ ba”.

Nhiều bình luận đặt câu hỏi: “Phim muốn nói ngoại tình rồi vẫn có thể hạnh phúc?”, “Cả phim lên án sự phản bội nhưng cuối cùng hai người lại đến được với nhau?”, hay “Điều đáng trách nhất là Dương gần như không phải trả giá cho lựa chọn của mình”.

Theo nhiều khán giả, vấn đề không nằm ở việc Dương và Trang yêu nhau, mà ở cách kịch bản xử lý hậu quả của sự phản bội. Suốt hơn 20 tập phim, Dương được xây dựng là người thiếu bản lĩnh, không dứt khoát trong hôn nhân, khiến Diệu chịu nhiều tổn thương. Vì vậy, không ít người kỳ vọng nhân vật sẽ có hành trình chuộc lỗi rõ ràng hoặc phải đối diện với cái giá tương xứng.

Dương và Trang ôm nhau đoàn tụ gây tranh cãi.

Việc Dương nhanh chóng tìm lại hạnh phúc với Trang khiến nhiều người cảm thấy mạch cảm xúc bị hụt hẫng, đặt dấu hỏi về thông điệp của bộ phim.

Một chi tiết khác cũng gây tranh luận là việc chính Diệu chủ động nói cho Dương biết tình trạng mang thai của Trang và địa chỉ nơi cô đang ở. Không ít khán giả cho rằng cách xây dựng này vô tình đặt người phụ nữ từng bị phản bội vào vị trí phải “bao dung” và tạo điều kiện để chồng cũ đoàn tụ với người mới.

Bên cạnh những phản ứng gay gắt, một bộ phận khán giả lại nhìn nhận cái kết theo hướng khác.

Nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân giữa Dương và Diệu đã rạn nứt từ trước khi Trang xuất hiện. Dương mới là người chủ động vượt qua giới hạn, còn Trang cũng phải trải qua nhiều biến cố và tổn thương.

Một số khán giả cho rằng việc Dương đến với Trang không đồng nghĩa bộ phim cổ xúy ngoại tình, mà phản ánh thực tế rằng sau khi hôn nhân đã kết thúc, mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường riêng.

Ngoài ra, họ cho rằng Diệu cũng có cái kết tích cực khi vượt qua biến cố, xây dựng sự nghiệp riêng và tìm được hạnh phúc bên Sinh (Quang Sự). Đây mới là hành trình mà bộ phim muốn nhấn mạnh

Khán giả tiếp tục tranh luận

Dù đồng tình hay phản đối, không thể phủ nhận Dưới ô cửa sáng đèn tạo nên một trong những cái kết được bàn luận nhiều nhất của phim truyền hình Việt thời gian gần đây.

Điều khiến người xem tiếp tục tranh cãi không hẳn là việc Dương và Trang có đến được với nhau, mà là câu hỏi lớn hơn: liệu một nhân vật từng phản bội hôn nhân có nên nhận một kết thúc trọn vẹn, hay kịch bản cần cho thấy rõ hơn cái giá phải trả cho những lựa chọn sai lầm?

Có lẽ cũng vì thế mà sau khi phim khép lại, cuộc tranh luận về thông điệp của Dưới ô cửa sáng đèn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cho thấy bộ phim đã chạm đến một chủ đề luôn gây nhiều góc nhìn trái chiều trong đời sống.