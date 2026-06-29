‘Phía bên kia thành phố’ tập 22: Cương bị gọi là tội phạm khi trở lại trường

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 22.

Trong tập trước, Cương (Võ Hoài Vũ) vì quá dằn vặt và cảm thấy tội lỗi, đứng trên thành cầu định quyên sinh, nhưng may mắn được bà Phúc (Khánh Linh) kịp thời ngăn lại.

Mối quan hệ giữa hai gia đình bà Xuân - bà Phúc tan vỡ khi bà Xuân (Huyền Sâm) lạnh lùng từ chối mọi sự quan tâm từ người chị em kết nghĩa, bé Thảo (Ali Hoàng Phương) cảm thấy tổn thương vì bị mẹ Xuân ngó lơ.

Trong khi đó, Tuyết Lan (Tú Quyên) bắt đầu sống trong sợ hãi khi biết Cương có khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự, tình hình đã đi quá xa khiến cô không biết phải làm sao.

Cương sống trong mặc cảm tội lỗi và có ý định dại dột.

Tập 22 Phía bên kia thành phố, bác sĩ bất ngờ thông báo Khuê (Thái Vũ) có dấu hiệu hồi phục và tiến triển tốt. Nghe tin này, bà Xuân vỡ òa hạnh phúc, vì sau bao ngày con trai bà vượt qua cơn nguy kịch.

Đáng chú ý, Cương cũng có mặt tại bệnh viện nhưng không dám ra mặt; cậu nấp sau bức tường, lặng lẽ nghe cuộc hội thoại của bác sĩ và mẹ Khuê rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết bạn mình đã ổn.

Tuy nhiên, khi cậu quyết định trở lại trường học, Cương lập tức trở thành tâm điểm của sự trêu chọc và miệt thị từ bạn bè.

Nhóm của Thái (Nguyên Thành) liên tục gây sự, giữ Cương lại và công khai gọi cậu là "tội phạm" trước mặt bạn bè. Trong khi đó, Tuyết Lan chỉ biết từ xa quan sát còn Tiến (Trung Anh) thì dũng cảm hơn, cậu ngay lập tức đứng ra bảo vệ người bạn thân.

Trong cuộc họp phụ huynh để xem xét hành vi của Cương. Bố của Thái (NSƯT Hồ Uy Linh) dùng những lời lẽ nặng nề, cho rằng Cương có thói hung hăng côn đồ và việc để cậu tiếp tục đến trường sẽ đe dọa tính mạng của các học sinh khác.

Trước sự công kích nhằm vào con trai, bà Phúc (Khánh Linh) đã mạnh mẽ phản bác, khẳng định bản chất Cương không phải người xấu mà chỉ vì bảo vệ bạn bè yếu thế nên mới dẫn đến sai lầm.

Dù thầy giáo chủ nhiệm nỗ lực giảm bớt căng thẳng, mẹ Tuyết Lan (Thùy Dương) vẫn giữ thái độ cứng rắn khi tuyên bố không thể dung túng cho bạo lực học đường dù với bất kỳ lý do gì.

Buổi họp phụ huynh được mở để xem xét hành vi của Cương

Liệu sự tỉnh lại của Khuê có giúp Cương thoát khỏi án kỷ luật và sự kỳ thị của bạn bè? Bà Xuân sẽ phản ứng ra sao khi đối diện với nỗ lực chuộc lỗi của gia đình Cương sau khi con trai đã qua cơn nguy kịch?

Tập 22 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 29/6 trên VTV1.