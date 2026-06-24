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Xuất bản ngày 24/06/2026 10:43 AM
Xuất bản ngày 24/06/2026 10:43 AM

'Phía bên kia thành phố' tập 19: Khuê và Cương tranh cãi nảy lửa vì Tuyết Lan

Quỳnh Mai
Quỳnh Mai
(VTC News) -

Sau khi làm hòa chưa được bao lâu, Khuê - Cương lại rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn khi những hiểu lầm về tình cảm và quá khứ bị đẩy lên đỉnh điểm bởi kế hoạch của Lan.

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 19.

Mâu thuẫn giữa đôi bạn thân tưởng chừng đi đến hồi kết khi Khuê (Thái Vũ) tuyên bố tuyệt giao vì Cương (Võ Hoài Vũ) bắt tay với kẻ thù. Tuy nhiên, sự cố bà Phúc (Khánh Linh) ngất xỉu vì làm việc quá sức trở thành cầu nối giúp hai người gỡ bỏ rào cản.

Chứng kiến sự hối hận của Cương và tình cảm gắn bó giữa hai gia đình, Khuê quyết định tha thứ cho bạn. Tuyết Lan (Tú Quyên) không giấu được sự tức tối khi thấy kế hoạch chia rẽ của mình thất bại.

Tuyết Lan lên kế hoạch chia rẽ cặp bạn thân Khuê - Cương.

Tuyết Lan lên kế hoạch chia rẽ cặp bạn thân Khuê - Cương.

Mở đầu tập 19 Phía bên kia thành phố, Cương vô tình nghe được các bạn bàn tán rằng lý do thực sự khiến cậu và Khuê "nghỉ chơi" là vì cả hai cùng thích Tuyết Lan. Một bức ảnh chụp chung giữa Khuê và Lan ở trên bàn của Khuê bị bạn chụp lại được khiến mọi người tin rằng Khuê đang thầm thương nhớ cô bạn chuyển trường.

Cuộc đối chất riêng giữa Khuê và Tuyết Lan đã đẩy mâu thuẫn trở nên cao trào. Lan xúc động thú nhận cô đã biết toàn bộ sự thật về cái chết của anh trai. Dù biết Khuê và Cương không trực tiếp đẩy Huy xuống sông, nhưng cô vẫn chất vấn: nếu ngày đó họ không đánh nhau với anh cô trên cầu thì bi kịch đã không xảy ra.

Trong giây phút mất bình tĩnh, Lan khẳng định hai người sẽ phải trả giá. Khi Khuê giữ chặt cổ tay để trấn an Lan, Cương từ xa nhìn thấy và hoàn toàn hiểu lầm về sự thân mật của hai người.

Tại bãi sông, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra giữa hai người anh em chí cốt. Bị dắt mũi bởi những gì nhìn thấy, Cương mắng Khuê vì cho rằng bạn thân thích Lan ngay từ đầu mà không nói, khiến cậu cảm thấy bị đâm sau lưng.

Đáp lại sự mù quáng của bạn, Khuê cay đắng bật đoạn ghi âm cũ, nơi Cương từng dùng lời lẽ sỉ nhục gọi cậu là "đứa con hoang".

Nỗi đau bị chính người bạn thân nhất coi thường khiến Khuê hoàn toàn sụp đổ. Cậu dồn Cương với câu hỏi đầy xót xa: "Chẳng lẽ trước giờ ngoài mặt bảo vệ tao, nhưng sau lưng mày vẫn âm thầm coi thường tao hay sao?".

Lời nói của Cương làm Khuê thực sự đau đớn.

Lời nói của Cương làm Khuê thực sự đau đớn.

Liệu tình bạn giữa Khuê và Cương có thể cứu vãn sau khi những tổn thương bị khơi lại? Tuyết Lan sẽ tiếp tục thực hiện âm mưu gì khi thấy đôi bạn thân thực sự rạn nứt?

Tập 19 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 24/6 trên VTV1.

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