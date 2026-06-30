‘Phía bên kia thành phố’ tập 23: Tiến vạch trần âm mưu chia rẽ của Tuyết Lan

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 23.

Trong tập trước, niềm vui vỡ òa khi Khuê (Thái Vũ) tỉnh lại, dù cậu vẫn chưa thể nhớ rõ lý do mình nhập viện hay diễn biến vụ xô xát với Cương.

Trái ngược với sự hồi phục của bạn, Cương (Võ Hoài Vũ) rơi vào bi kịch khi trở lại trường học. Cậu bị nhóm của Thái miệt thị là tội phạm, thậm chí bị Thái tát vào mặt thách thức.

Đỉnh điểm của sự uất ức là khi ông Thông (bố Thái) công khai sỉ nhục bà Phúc (mẹ Cương) là không biết dạy con. Để bảo vệ danh dự của mẹ, Cương đã dứt khoát tuyên bố sẽ nghỉ học.

Vì bảo vệ mẹ, Cương tuyên bố sẽ nghỉ học.

Tập 23 Phía bên kia thành phố, Tiến (Trung Anh) có cuộc nói chuyện với Tuyết Lan (Tú Quyên). Nhận thấy thái độ thờ ơ lạ lùng của Lan khi không đi thăm Khuê cũng chẳng tìm Cương để nói chuyện, Tiến thẳng thắn chất vấn: "Vậy đó có phải là lý do cậu tìm cách chia rẽ Cương và Khuê không?".

Trước sự nghi ngờ của bạn, Lan chỉ lạnh lùng khẳng định việc coi nhóm là những người tốt trước đây chính là sai lầm của cô.

Ở một phân cảnh khác, Tuyết Lan cũng có cuộc nói chuyện riêng với Cương. Cô thừa nhận bản thân rất thương cả hai nhưng hành động như vậy vì có lý do riêng.

Đáp lại, Cương cay đắng thừa nhận bản thân quá ngu ngốc khi để tình bạn bao năm bị phá hoại. Trong sự hối hận tột cùng, Cương thốt lên: "Tôi ước gì cậu chưa từng xuất hiện".

Dù Cương rơi vào tuyệt vọng và muốn bỏ học, bà Phúc (Khánh Linh) vẫn kiên trì an ủi, mong con học xong lấy bằng tốt nghiệp để đi học nghề cơ khí như ước mơ trước đây. Bà khuyên con phải sống thật tốt thì mới có hy vọng nhận được sự tha thứ từ Khuê.

Sóng gió thực sự bùng nổ khi hai gia đình chạm mặt nhau tại trụ sở cơ quan chức năng để lấy lời khai. Bà Xuân (Huyền Sâm) đã vô cùng giận dữ khi biết Cương khai rằng Khuê là người ra tay đánh trước.

Bà cho rằng mẹ con Cương đang lợi dụng lúc Khuê chưa hồi phục: "Các người đừng có lợi dụng lúc con trai tôi không nhớ để mà đổ tội".

Bà Xuân phản bác Khuê sẽ không bao giờ đánh bạn trước.

Liệu sự thật về vụ xô xát tại bãi sông có được làm sáng tỏ? Khuê sẽ có thái độ thế nào với người bạn thân của mình?

Tập 23 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 30/6 trên VTV1.