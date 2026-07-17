(VTC News) -

Đây là chia sẻ của ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở khoa học và công nghệ (KH&CN) TP.HCM, tại sự kiện Smart Green Living Week 2026 vào sáng 17/7.

Theo ông Tuyên, biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa nhanh cùng áp lực về tài nguyên, môi trường và chất lượng sống đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý và phát triển đô thị. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng xanh không còn là xu hướng lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để bảo đảm phát triển bền vững.

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (Sở KH&CN TP.HCM) phối hợp cùng Gallery Architecture & Materials khai mạc Smart Green Living Week 2026. (Ảnh: Lưu Niệm)

Đối với TP.HCM, phát triển xanh cần được đặt trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. “Đây không chỉ là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế mà còn là chìa khóa giải quyết các bài toán về sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, cải thiện môi trường sống và xây dựng đô thị hiện đại, văn minh”, ông Trần Trọng Tuyên chia sẻ.

Ông Trần Trọng Tuyên cũng cho rằng định hướng này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với vai trò cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Sở KH&CN TP.HCM xác định thúc đẩy các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố sẽ tiếp tục kết nối nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp để đưa các ý tưởng sáng tạo trở thành sản phẩm, công nghệ và mô hình có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Theo Ban tổ chức, Smart Green Living Week 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/7. Sự kiện không chỉ là không gian trưng bày công nghệ mà còn là nền tảng kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Không gian triển lãm quy tụ hơn 50 doanh nghiệp, startup và dự án trong các lĩnh vực vật liệu xanh, Smart Home, IoT, ESG, công nghệ môi trường, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn.

Song song với triển lãm là chuỗi hội thảo, tọa đàm và hoạt động kết nối đầu tư về xây dựng lợi thế cạnh tranh trong chuyển đổi xanh, hội thảo về bất động sản xanh, cùng các chương trình Startup Pitching, Business Matching và workshop về kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động được kỳ vọng tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và startup trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, thử nghiệm và thương mại hóa các giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển bền vững.

“Smart Green Living Week 2026 không chỉ là một sự kiện triển lãm hay hội thảo chuyên đề. Quan trọng hơn, đây là một nền tảng kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup, các tổ chức nghiên cứu và cộng đồng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành những mô hình hợp tác mới trong lĩnh vực phát triển xanh”, ông Trần Trọng Tuyên chia sẻ.