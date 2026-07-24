AB InBev mang sáng kiến toàn cầu Cheers to Bars đến Việt Nam

(VTC News) -

Là một sáng kiến thường niên được AB InBev triển khai tại nhiều thị trường trên toàn cầu, Cheers to Bars xuất phát từ một niềm tin giản dị: những khoảnh khắc tuyệt vời sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi được sẻ chia cùng nhau.

Trong đời sống hiện đại, quán bar cùng các địa điểm ẩm thực, giải trí không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống, mà còn là điểm hẹn quen thuộc của bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng - nơi những cuộc trò chuyện diễn ra, những kết nối được tạo nên và những kỷ niệm được lưu giữ.

Năm 2026, chuỗi hoạt động Cheers to Bars trên toàn cầu được gắn liền với FIFA World Cup 2026™ - mùa giải được mong đợi nhất hành tinh, nơi hàng tỷ người hâm mộ cùng hòa chung niềm đam mê bóng đá.

Với phần lớn người hâm mộ không có cơ hội trực tiếp đến sân vận động, quán bar cùng các địa điểm ẩm thực, giải trí trở thành những điểm hẹn lý tưởng để cùng theo dõi trận đấu, hòa mình vào bầu không khí sôi động và sẻ chia cảm xúc qua từng bàn thắng, từng pha bóng và từng khoảnh khắc cổ vũ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Giám đốc Chuỗi cung ứng AB InBev khu vực Đông Nam Á, phát biểu tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Giám đốc Chuỗi cung ứng AB InBev khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: “Đối với AB InBev, các quán bar, địa điểm ẩm thực và giải trí không chỉ là nơi để thưởng thức đồ uống, mà còn là những không gian gắn kết cộng đồng - nơi mọi người gặp gỡ, chia sẻ câu chuyện và cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Đó cũng là tinh thần cốt lõi của Cheers to Bars. Trong mùa FIFA World Cup 2026™, chúng tôi mong muốn mang tinh thần này đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam, để những quán bar, nhà hàng và địa điểm giải trí trở thành những điểm hẹn nơi mọi người cùng sống trong bầu không khí bóng đá, cùng kết nối và cùng tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ một cách có trách nhiệm.”

Không chỉ tại Việt Nam, văn hóa xem bóng đá cùng bạn bè tại các quán bar, nhà hàng và điểm hẹn cộng đồng đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi mùa giải lớn. Từ sự hồi hộp trước giờ bóng lăn, niềm phấn khích khi bàn thắng được ghi, đến những tiếng reo hò và những cuộc trò chuyện sau trận đấu, chính những cảm xúc được sẻ chia đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của bóng đá.

Các quán bar đã trở thành những sân vận động thu nhỏ trong suốt mùa giải FIFA World Cup 2026™.

Cheers to Bars được AB InBev Việt Nam triển khai nhằm tôn vinh tinh thần kết nối đó, đồng thời khuyến khích người hâm mộ tận hưởng các khoảnh khắc thể thao theo cách tích cực, văn minh và có trách nhiệm.

Năm 2026 cũng là cột mốc đặc biệt đối với Budweiser, thương hiệu thuộc tập đoàn AB InBev, khi đánh dấu 40 năm đồng hành cùng FIFA World Cup™ với vai trò Bia chính thức. Trong suốt bốn thập kỷ qua, Budweiser đã hiện diện trong nhiều khoảnh khắc mang tính biểu tượng của bóng đá thế giới.

Song hành cùng việc tạo nên những trải nghiệm kết nối tại các quán bar, địa điểm ẩm thực và giải trí, AB InBev tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy văn hóa thưởng thức có trách nhiệm thông qua thông điệp “Uống có chừng - Sống trọn từng khoảnh khắc”.

Với AB InBev, những khoảnh khắc gặp gỡ, cổ vũ và ăn mừng chỉ thật sự trọn vẹn khi mỗi người đều có những lựa chọn có trách nhiệm đối với bản thân, người xung quanh và cộng đồng. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong mùa lễ hội và các sự kiện thể thao lớn, khi những cuộc hội ngộ, sẻ chia và tận hưởng diễn ra thường xuyên hơn.

Thông điệp “Uống có chừng - Sống trọn từng khoảnh khắc” của AB InBev được triển khai rộng rãi trong suốt mùa giải.

Thông qua Cheers to Bars, AB InBev Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu toàn cầu của tập đoàn: hướng tới tương lai với nhiều niềm vui hơn - nơi mỗi cuộc gặp gỡ không chỉ là một khoảnh khắc sẻ chia, mà còn là cơ hội để kết nối con người, lan tỏa tinh thần tích cực và tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Sản phẩm không dành cho người dưới 18 tuổi.