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Xuất bản ngày 24/07/2026 04:50 PM
Xuất bản ngày 24/07/2026 04:50 PM

Lời kể của nữ biệt động sống sót trên chuyến xe chở anh hùng Lê Thị Riêng

Như Thúy
Như Thúy
(VTC News) -

Ở tuổi 86, bà Phùng Ngọc Anh vẫn nhớ như in từng tiếng súng, lời hô và khoảnh khắc anh hùng Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu ngã xuống trong chuyến xe Tết Mậu Thân 1968.

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