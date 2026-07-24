10 nghệ sĩ K-pop có lượt tìm kiếm Google cao nhất nửa đầu năm 2026

(VTC News) -

Dữ liệu Google Trends phần nào phản ánh mức độ quan tâm của công chúng đối với các nghệ sĩ K-pop trên toàn cầu. Trong nửa đầu năm 2026, nhiều ngôi sao tiếp tục thu hút lượng tìm kiếm lớn nhờ các dự án âm nhạc, thời trang, phim ảnh và hoạt động cá nhân.

Theo dữ liệu Google Trends được truyền thông quốc tế tổng hợp, dưới đây là 10 nghệ sĩ K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong nửa đầu năm 2026.

1. V (Kim Taehyung) - BTS

Thành viên V của BTS dẫn đầu bảng xếp hạng lượng tìm kiếm trên Google toàn cầu trong nửa đầu năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ K-pop có sức hút quốc tế lớn nhất.

Sau khi xuất ngũ năm 2025, V liên tục trở thành tâm điểm với các dự án âm nhạc, hoạt động cá nhân và hợp tác thương hiệu. Anh cũng ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang cao cấp khi mỗi lần xuất hiện đều nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận.

Sở hữu chất giọng trầm đặc trưng, khí chất nghệ sĩ cùng khả năng trình diễn cuốn hút, V xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Nhiều chuyên trang quốc tế nhận định anh vượt khỏi khuôn khổ một thần tượng K-pop để trở thành gương mặt có ảnh hưởng trong âm nhạc, thời trang và văn hóa.

V dẫn đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong nửa đầu năm 2026. (Ảnh: Bella)

Trước đó, V là nghệ sĩ K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2025, dẫn đầu tại 77 trong số 81 quốc gia được Google Trends thống kê. Anh cũng là nghệ sĩ châu Á có lượng tìm kiếm cao nhất trên Google vào các năm 2021, 2022 và 2024.

Không chỉ nổi bật trên Google Trends, V còn là nghệ sĩ K-pop duy nhất duy trì hơn 50 triệu lượt xem trên Wikipedia. Năm 2024, dù đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh vẫn nằm trong top 10 nam ca sĩ nhạc pop có lượt truy cập Wikipedia nhiều nhất thế giới. Hiện V có hơn 75,5 triệu người theo dõi trên Instagram.

2. Jungkook - BTS

Jungkook đứng thứ hai trong danh sách, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nghệ sĩ K-pop có sức hút mạnh mẽ nhất trên thị trường quốc tế.

Các sản phẩm âm nhạc solo của nam ca sĩ đạt nhiều thành tích nổi bật về lượt phát trực tuyến. Bên cạnh đó, những chuyến lưu diễn, hợp đồng quảng cáo và các dự án quốc tế giúp anh duy trì độ phủ rộng rãi.

Với giọng hát ổn định, khả năng làm chủ sân khấu và sức hút vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ K-pop, Jungkook được đánh giá là một trong những nam ca sĩ Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Jungkook xếp thứ hai, tiếp tục khẳng định sức hút trên thị trường quốc tế. (Ảnh: Bella)

Theo Allkpop, tháng 5/2026, anh tiếp tục dẫn đầu danh sách nam thần tượng nhóm nhạc được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube tại Hàn Quốc. Trước đó, Jungkook cũng đứng đầu bảng xếp hạng này năm 2024 và xếp thứ hai vào năm 2025.

Năm 2025, Jungkook là nhân vật được nhắc đến nhiều thứ ba trên YouTube toàn cầu với 4,6 triệu lượt đề cập, chỉ sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

3. Lisa - BLACKPINK

Lisa đứng thứ ba và là nữ nghệ sĩ K-pop có lượng tìm kiếm cao nhất trong nửa đầu năm 2026.

Những năm gần đây, cô tích cực mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế thông qua âm nhạc, thời trang và diễn xuất, qua đó củng cố sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.

Lisa là nữ nghệ sĩ K-pop có lượng tìm kiếm cao nhất trên Google trong nửa đầu năm 2026.(Ảnh: Bella)

Là nghệ sĩ người Thái Lan, Lisa sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Đông Nam Á, đồng thời chinh phục thành công thị trường giải trí phương Tây. Giới chuyên môn đánh giá khả năng trình diễn, dấu ấn thời trang và phong cách biểu diễn cuốn hút giúp mỗi lần cô xuất hiện đều tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.

4. Jennie - BLACKPINK

Jennie đứng thứ tư, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ K-pop có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường quốc tế.

Trong nửa đầu năm 2026, cô thu hút sự chú ý với các dự án âm nhạc cá nhân, hợp tác cùng nhiều thương hiệu quốc tế và hoạt động diễn xuất.

Jennie duy trì sức hút toàn cầu với các hoạt động âm nhạc, thời trang và diễn xuất. (Ảnh: Bella)

Không chỉ nổi bật với khả năng trình diễn, Jennie còn là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón nhờ phong cách thời trang và dấu ấn cá nhân. Nhờ đó, cô duy trì độ phủ truyền thông và lượng tìm kiếm cao trên Google.

5. IU

IU là nghệ sĩ solo duy nhất góp mặt trong top 5.

Hoạt động nổi bật ở cả âm nhạc và diễn xuất, cô đã khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn. Khả năng sáng tác, giọng hát cùng hình ảnh tích cực giúp IU luôn trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi trở lại với dự án mới.

IU là nghệ sĩ solo duy nhất góp mặt trong top 5 nghệ sĩ K-pop được tìm kiếm nhiều nhất. (Ảnh: Bella)

6. Rosé - BLACKPINK

Rosé đứng thứ sáu trong danh sách nghệ sĩ K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google nửa đầu năm 2026.

Sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ tiếp tục ghi nhận nhiều cột mốc đáng chú ý. Màn hợp tác với Bruno Mars trong ca khúc “APT.” nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình, đồng thời mang về cho Rosé hàng loạt đề cử quan trọng tại Giải Grammy lần thứ 68, gồm Ca khúc của năm, Bản thu âm của năm và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất.

Rosé ghi dấu ấn với màn hợp tác cùng Bruno Mars trong ca khúc “APT.”. (Ảnh: Bella)

7. Jisoo - BLACKPINK

Jisoo đứng thứ bảy trong danh sách.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang và các hoạt động cá nhân. Với hình ảnh thanh lịch cùng phong cách sang trọng, Jisoo luôn giữ sức hút ổn định và là một trong những gương mặt nổi bật của K-pop trên thị trường quốc tế.

Jisoo tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng trong âm nhạc và thời trang. (Ảnh: Bella)

8. Jimin - BTS

Trong BTS, Jimin là giọng ca chính kiêm vũ công, nổi bật với khả năng biểu diễn giàu cảm xúc và phong cách vũ đạo uyển chuyển.

Năm 2023, anh phát hành album solo đầu tay “FACE”, trong đó ca khúc “Like Crazy” giúp Jimin trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Jimin gây ấn tượng với sự nghiệp solo trước khi cùng BTS tái hợp sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: Elle)

Tháng 12/2024, Jimin nhập ngũ cùng Jungkook và hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 6/2025. Trong cuộc phỏng vấn với GQ hồi tháng 2/2026, anh cho biết quãng thời gian hoạt động solo là “cú hích để thức tỉnh”, thôi thúc bản thân tiếp tục rèn luyện và mở rộng giới hạn trước khi BTS tái hợp.

9. SUGA - BTS

SUGA khởi đầu từ giới underground trước khi gia nhập BTS. Anh là rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc của nhóm, đồng thời phát hành nhiều sản phẩm solo dưới nghệ danh Agust D với các ca khúc nổi bật như “The Last” và “Amygdala”.

SUGA được biết đến với vai trò rapper, nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ solo dưới nghệ danh Agust D. (Ảnh: Elle)

Tháng 9/2023, SUGA nhập ngũ theo diện nhân viên phục vụ xã hội do chấn thương vai và xuất ngũ vào tháng 6/2025. Trong cuộc phỏng vấn với GQ hồi tháng 2/2026, anh khẳng định BTS sẽ tiếp tục phát hành nhạc và lưu diễn chừng nào còn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ.

10. Jin - BTS

Jin là thành viên lớn tuổi nhất và một trong những giọng ca chính của BTS. Anh nhập ngũ vào tháng 12/2022 và xuất ngũ vào tháng 6/2024.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ hồi tháng 2/2026, Jin cho biết thành công của BTS đến từ sự nỗ lực không ngừng từ những ngày đầu. Anh cũng dành lời khen cho các thành viên vì luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc và nhiệt huyết.

Jin là thành viên lớn tuổi nhất của BTS và một trong những giọng ca chính của nhóm. (Ảnh: Elle)

Trong top 10 nghệ sĩ K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google nửa đầu năm 2026, BTS có 5 thành viên góp mặt, trong khi BLACKPINK có đủ cả 4 thành viên. Kết quả này tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng vượt trội của hai nhóm nhạc trong việc đưa K-pop đến gần khán giả trên toàn thế giới.

Vì sao BTS và BLACKPINK thường thống trị bảng xếp hạng tìm kiếm?

BTS và BLACKPINK sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu. Bên cạnh hoạt động nhóm, các thành viên còn phát triển sự nghiệp cá nhân trong âm nhạc, thời trang, diễn xuất và nhiều lĩnh vực khác, giúp tên tuổi liên tục xuất hiện trên truyền thông.

Mỗi lần phát hành sản phẩm mới, tổ chức lưu diễn, tham dự sự kiện thời trang hoặc xuất hiện trước công chúng, hai nhóm đều tạo ra làn sóng tìm kiếm mạnh mẽ. Việc duy trì sức hút tại các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu cũng góp phần giữ vững vị thế của BTS và BLACKPINK trên truyền thông quốc tế.

Google Trends có phản ánh chính xác mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ K-pop?

Google Trends phản ánh mức độ quan tâm của người dùng thông qua tần suất tìm kiếm theo thời gian và khu vực, nhưng không phải là thước đo tuyệt đối về mức độ nổi tiếng hay sức ảnh hưởng của nghệ sĩ.

Lượng tìm kiếm thường tăng mạnh mỗi khi nghệ sĩ phát hành album, tổ chức lưu diễn, tham gia phim ảnh, ký hợp đồng quảng cáo hoặc trở thành tâm điểm của các sự kiện. Vì vậy, Google Trends phù hợp để phản ánh sức hút truyền thông và mức độ quan tâm của công chúng tại từng thời điểm hơn là đánh giá toàn diện vị thế của một nghệ sĩ.

Ngoài Google Trends, còn chỉ số nào phản ánh sức ảnh hưởng toàn cầu của nghệ sĩ K-pop?

Bên cạnh Google Trends, sức ảnh hưởng của nghệ sĩ K-pop còn được đánh giá thông qua dữ liệu từ các nền tảng phát nhạc và video như Spotify, YouTube, Apple Music, cùng mức độ tương tác trên các mạng xã hội như Instagram, TikTok và X.

Ngoài ra, các bảng xếp hạng uy tín như Billboard, Official Charts (Anh), doanh số album, doanh thu lưu diễn, giá trị thương hiệu cũng như các hợp đồng hợp tác với những thương hiệu xa xỉ là những chỉ số quan trọng phản ánh vị thế của nghệ sĩ trên thị trường quốc tế.