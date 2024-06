Phạt chủ kênh YouTube đăng thông tin sai sự thật liên quan ông Thích Minh Tuệ

(VTC News) -

Chiều 3/6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an xã Hương Thọ (TP Huế) làm việc với chủ một kênh YouTube để làm hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến ông Thích Minh Tuệ.

Cụ thể, ngày 2/6, kênh YouTube có tên "15s Bình Dương” do ông Nguyễn Văn T. (trú tỉnh Bình Dương) quản lý đã đăng tải các video quay các hình ảnh liên quan đến đoàn của ông Thích Minh Tuệ.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định, các video này đăng tải có tiêu đề, ảnh bìa thể hiện nội dung "giật tít", "câu view", thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương, gây hoang mang trong nhân dân.

Lực lượng chức năng làm việc, lập biên bản với chủ kênh YouTube "15s Bình Dương".

Tiếp đó, ngày 3/6, tại kênh YouTube "15s Bình Dương” do ông Nguyễn Văn T. quản lý đăng tải clip với nội dung: “Chị gái dân địa phương cho biết vị trí thầy đang ở đâu, cực căng".

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn T. nhận thức được việc bản thân đăng tải các video có tiêu đề, ảnh bìa thể hiện nội dung "giật tít", "câu view", thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương nơi ông Thích Minh Tuệ đi qua gây hoang mang trong nhân dân; tạo sự hiếu kỳ, tò mò cho người dân dẫn đến tụ tập đông người cản trở giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn T. viết bản tường trình, xin cam đoan từ nay về sau không tái diễn việc làm tương tự và chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở TTTT Thừa Thiên - Huế yêu cầu ông Nguyễn Văn T. gỡ bỏ video đã đăng tải trên các kênh YouTube và mạng xã hội và cam đoan không tái diễn hành vi tương tự. Đồng thời, đang hoàn thành các thủ tục để xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định đối với ông T. Được biết, với hành vi này, ông T sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Cùng ngày, Ban Tôn giáo Chính phủ phát đi thông báo có nội dung: "Nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; chính quyền các địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực".

Ban Tôn giáo Chính phủ khuyến cáo, để bảo đảm sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh; góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng.