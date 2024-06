Thêm 2 người bị sốc nhiệt khi bộ hành theo ông Thích Minh Tuệ

(VTC News) -

Sáng 2/6, đại diện chính quyền huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, 2 người phụ nữ ở địa phương này bị sốc nhiệt khi cùng đoàn người đi bộ để bám theo ông Thích Minh Tuệ.

Nguyên nhân là do thời điểm đó trời đang nắng gắt bất ngờ chuyển sang mưa dông dẫn đến 2 phụ nữ này đuối sức, mệt và nằm xuống mặt đường. Rất may 2 người được lực lượng công an kịp đưa đến bệnh viện và hiện sức khỏe đã hồi phục.

Hai phụ nữ bị sốc nhiệt nằm vật xuống đường sau khi đi theo đoàn bộ hành của ông Thích Minh Tuệ. (Ảnh: CTV)

Trước đó, tối 30/5, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân tên Lương Thanh S. (47 tuổi, trú TP.HCM) nhưng đã tử vong. Hiện thi thể được lưu tại nhà xác bệnh viện để làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Ông Lương Thanh S. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến Bệnh viện Trung ương Huế chiều 30/5 trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não.

Ông S. tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây ba ngày. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thì ông ngất xỉu và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong lúc 10h30 cùng ngày.

Ông Lương Thanh S. bị sốc nhiệt, đột quỵ và được điều trị tích cực nhưng không qua khỏi. (Ảnh: MXH)

Ông S. nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân được nhập viện tại bộ phận cấp cứu hồi sức tích cực trước khi được chuyển lên điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Với triệu chứng này ông S. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị trước khi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Thời gian qua, hình ảnh ông Thích Minh Tuệ (tên thật là Lê Anh Tú, quê huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đi khất thực qua nhiều tỉnh, thành nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Những ngày đầu tháng 5/2024, khi ông đi qua một số tỉnh miền Trung, bắt đầu xuất hiện nhiều người được cho là tu sĩ tự nguyện đi cùng với ông.

Hiện ông Thích Minh Tuệ cùng đoàn người đang bộ hành vào các tỉnh phía Nam và đang đến địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đoàn người đi đến đâu gây sự hiếu kỳ và tập trung đông người khiến giao thông ách tắc.