Phân lô bán đất của người khác, gã đàn ông bị bắt

(VTC News) -

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam Huỳnh Đức Hải (44 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 7/2018, qua người quen giới thiệu, Huỳnh Đức Hải gặp ông N.V.T. (55 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ).

Biết ông T. cùng gia đình có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất hoa màu thành đất ở đối với thửa đất số 127, tờ bản đồ số 16, diện tích 2.141m2 tại tổ 9, phường Hòa Phát, Hải giới thiệu mình có nhiều mối quen biết, sẽ đứng ra lo giúp.

Đồng ý, ông T. cam kết sau khi chuyển mục đích sử dụng đất xong thì sẽ cắt 800m2 trong tổng số 2.141m2 đất tặng cho Hải.

Tuy nhiên, Hải không thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất như cam kết mà thuê người lên đo đạc, phân chia lô đất 2.141m2 của gia đình ông T. thành 15 thửa đất có diện tích từ 90m2 trở lên (kèm theo sơ đồ tách thửa đất) rồi rao bán để lấy tiền.

Huỳnh Đức Hải.

Khi ông T.H.P. (42 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) hỏi về nguồn gốc thửa đất đang đo đạc thì Hải nói dối rằng đó là của mình, đang làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất để bán.

Ông P. tin tưởng, hỏi mua thì được Hải bán 1 lô có diện tích 90m2 (nằm trong thuộc thửa đất của gia đình ông T.) với giá 650 triệu đồng. Từ ngày 22/9/2018 đến ngày 23/4/2019, ông P. chuyển tổng cộng 350 triệu đồng, Hải sử dụng tiêu xài hết.

Sau khi phát hiện bị lừa, ông P. tố cáo Hải đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát xác định hành vi của Hải đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu đang xác minh của công dân khác tố cáo Hải lừa đảo với phương thức, thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua đất.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu thông báo, ai là nạn nhân của Huỳnh Đức Hải, mời liên hệ Công an quận Hải Châu, số 16 đường Phan Đình Phùng, TP Đà Nẵng hoặc Đại úy Đặng Nguyễn Phú, điều tra viên, điện thoại 0937.774.343 để được cung cấp thông tin.