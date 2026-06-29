Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng, làm rõ số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hơn hai tháng hoạt động.

Hàng chục đối tượng bị bắt giữ

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM), Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã đấu tranh, triệt xóa thành công chuyên án về đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng tại TP.HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Cơ quan công an lấy lời khai của Chang Chia Hsien (SN 1995) - kẻ chủ mưu

5 đối tượng chủ mưu trong đường dây gồm Chang Chia Hsien (SN 31/10/1995), Yu Li Hao (SN 1/5/1998), Pan Kun Yen (SN 19/8/1992), Hsueh Wei Chung (SN 2/1/1994) và Lin Huy Mei (SN 19/9/2001), cùng trú tại Đài Loan, Trung Quốc.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để điều hành việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Tang vật vụ án

Từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc và rửa tiền dưới sự chỉ đạo từ Đài Loan. Nhóm này thường xuyên thay đổi nơi ở, địa điểm hoạt động và luân chuyển nhân sự sau khoảng hai tháng nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Để vận hành đường dây, các đối tượng thuê nhiều căn hộ tại các khu chung cư ở phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TP.HCM), trực tiếp quản lý nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ hoạt động phạm tội.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Các đối tượng còn tuyển dụng nhiều người đứng tên đăng ký sim điện thoại và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau. Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỷ đồng, sau đó toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý để tiếp nhận, phân phối và luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn hai tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia này.