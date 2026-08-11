Tâm điểm giao thương tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences

(VTC News) -

Trợ lực giúp phố thương mại gia tăng sức hút

Thực tế cho thấy, những phố thương mại thành công trên thế giới đều được vận hành như một “điểm đến trải nghiệm” thay vì điểm đến mua sắm đơn thuần.

Myeongdong (Seoul - Hàn Quốc) nổi tiếng với sự kết hợp giữa mua sắm, ẩm thực và các hoạt động văn hóa. Orchard Road (Singapore) liên tục duy trì sức hút bằng chuỗi lễ hội, trình diễn ánh sáng và sự kiện theo mùa, biến tuyến phố thành không gian mua sắm, giải trí sôi động. Theo nghiên cứu đăng trên ScienceDirect, các sự kiện có thể giúp lượng khách tại khu thương mại tăng trung bình 6%.

Tại Việt Nam, khi những khu phố truyền thống như phố cổ Hoàn Kiếm, Chợ Lớn dần bộc lộ giới hạn về quỹ đất, hạ tầng và khả năng tổ chức các hoạt động quy mô lớn, phố thương mại trong các khu đô thị quy hoạch đồng bộ đang trở thành xu hướng mới.

Lợi thế về giao thông, bãi đỗ xe, không gian trải nghiệm và hạ tầng công nghệ sẽ giúp các tuyến phố này tạo dòng khách ổn định và mở rộng dư địa kinh doanh.

Đón đầu xu hướng đó, Sunshine Group lựa chọn phát triển Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences theo mô hình “destination retail” - phố thương mại được quy hoạch như một điểm đến trải nghiệm, kết hợp mua sắm, ẩm thực, giải trí và các sự kiện quy mô lớn để tạo sức hút dài hạn cho cả khách hàng lẫn thương hiệu.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences dự kiến trở thành tâm điểm thương mại khu vực Tây Hà Nội.

Kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh đa dạng

Khác với nhiều dự án phát triển một trung tâm thương mại làm hạt nhân, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences được quy hoạch theo mô hình phố thương mại mở với gần 2.500 căn nhà phố tạo thành những đại lộ mua sắm liên hoàn.

Thay vì tập trung khách vào một tòa nhà khép kín, mỗi căn nhà phố trở thành một “điểm đến” với ngành hàng, phong cách và trải nghiệm riêng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng tần suất quay lại của khách hàng.

Đáng chú ý, một trong những đại lộ trung tâm của dự án nằm trên trục đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài - tuyến giao thông liên khu vực cấp I kết nối trung tâm Hà Nội về phía Tây, gần như song song với Quốc lộ 32.

Nhờ đó, các căn nhà phố không chỉ phục vụ cộng đồng cư dân nội khu mà còn tiếp cận hàng chục ngàn khách vãng lai lưu thông mỗi ngày. Đây là lợi thế quan trọng giúp tuyến phố sớm hình thành nhịp kinh doanh và mở rộng tệp khách hàng ngay từ giai đoạn đầu vận hành.

Nhà phố thiết kế thông minh tối ưu an cư và kinh doanh.

Quan trọng hơn, dự án dành quỹ không gian và hạ tầng để vận hành các lễ hội, sự kiện văn hóa, trình diễn nghệ thuật và show công nghệ quy mô lớn quanh năm như 3D Mapping, Hologram… Khi kết hợp với clubhouse, hồ bơi, quảng trường và các tiện ích cộng đồng, tuyến phố không chỉ là nơi mua sắm mà còn trở thành điểm đến vui chơi, giải trí của cả khu vực.

Giá trị này tiếp tục được cộng hưởng khi dự án nằm giữa trung tâm phát triển mới của Tây Thăng Long - nơi đang hình thành chuỗi đại đô thị, công viên, metro và các công trình quy mô lớn, nổi bật là Công viên chuyên đề gần 90 ha và Công viên công nghệ số gần 200 ha.

Khi các đại dự án này đi vào vận hành, dự kiến sẽ tạo ra dòng khách liên tục cho toàn khu vực, gia tăng sức hút và hiệu quả khai thác cho các tuyến phố thương mại dự án. Đáng chú ý, dự án đã chính thức bàn giao, cho phép thương chủ khai thác tài sản ngay, đón đầu làn sóng hạ tầng.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences cùng hai dự án khác trên trục đại lộ Tây Thăng Long là Noble Rivera với chuỗi tiện ích như tuyến đường ven sông 11km, công viên chủ đề, bệnh viện quốc tế… và Noble Palace Garden với tiện ích wellness, không gian văn hóa tâm linh sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống đa trải nghiệm cho cư dân.

Nhà phố thương mại phù hợp kinh doanh đa mô hình.

Thời điểm hiện tại, dự án đang triển khai loạt chính sách hấp dẫn như cơ hội bốc thăm Mercedes-Benz GLC 200, chiết khấu tới 11,5% cùng nhiều quà tặng giá trị.

Đáng chú ý, khách mua nhà giai đoạn này được hưởng chính sách NobleX Capital với lợi ích tài chính 12,5% sau 24 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Sau 24 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng.

Đặc biệt, thông qua ứng dụng NobleX Hub (NobleX App), khách hàng có thể trải nghiệm quy trình xét duyệt vay mua nhà số hóa hoàn toàn, thời gian chấp thuận hồ sơ nguyên tắc rút gọn chỉ dưới 3 phút.

Một chính sách đáng chú ý mới đây là khách mua dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences trước ngày 30/07/2026 sẽ được Sunshine Group tri ân bằng Voucher NobleX Point có giá trị lên tới 10% hợp đồng gốc, được áp dụng thanh toán tối đa 20% giá trị BĐS mới tại các dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside, Sunshine Bay Retreat và Noble West Lake Ha Noi.