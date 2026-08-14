Lấy ý kiến về phương án thi vào lớp 10 gồm 2 môn Toán và Văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

Việc xây dựng Thông tư mới nhằm rà soát, hoàn thiện các quy định về tuyển sinh trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo bạn, kỳ thi vào lớp 10 nên gồm môn nào?

Đề xuất thi vào lớp 10 chỉ 2 môn

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là quy định về tổ chức thi tuyển. Cụ thể, tại Điều 15, dự thảo quy định số môn thi đối với tuyển sinh THPT công lập gồm 2 môn: Toán và Ngữ văn. Đối với tuyển sinh THCS, tại các cơ sở có tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực, số môn thi gồm Toán và Tiếng Việt.

Theo dự thảo, thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán từ 90 đến 120 phút đối với tuyển sinh THPT. Nếu được giữ nguyên và ban hành, quy định này sẽ là thay đổi lớn so với Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT đang áp dụng cho kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027, kỳ thi gồm môn Ngữ văn, Toán và một môn thi/bài thi thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn. Như vậy, điểm mới cốt lõi trong dự thảo là cắt bỏ hoàn toàn môn thi thứ ba này.

Tuy nhiên, đây mới là dự thảo đang trong giai đoạn lấy ý kiến ý kiến chuyên môn và dư luận, chưa phải quy định chính thức. Phương án cuối cùng có thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh sau quá trình tiếp thu phản hồi từ các địa phương.

Bộ GD&ĐT đang dự thảo thi vào 10 chỉ còn 2 môn Toán và Ngữ văn

Làm rõ trách nhiệm tuyển sinh đầu cấp

Bên cạnh nội dung về môn thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương góp ý về việc phân định giữa “tiếp nhận học sinh đầu cấp” và “tuyển sinh học sinh đầu cấp”. Bộ cũng đề nghị làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã và các cơ sở giáo dục trong việc tiếp nhận, tuyển sinh học sinh đầu cấp.

Đây là nội dung được đặt ra trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, khi việc phân định trách nhiệm quản lý giáo dục giữa các cấp chính quyền cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời đề nghị các địa phương góp ý về ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số trong tuyển sinh; tính khả thi của các quy định về thi tuyển THCS, THPT và những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

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