Palm City: Tín hiệu pháp lý và triển khai tích cực trong giai đoạn mới

(VTC News) -

Đây là minh chứng rõ nét cho thấy dự án đang được triển khai tích cực, đúng tiến độ và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, phân khu Palm River thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định và đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc quy hoạch chi tiết được xác lập từ sớm giúp các hạng mục của dự án được triển khai đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan và hệ thống tiện ích, đồng thời mang đến cho khách hàng và cư dân cơ sở pháp lý rõ ràng hơn trong việc tiếp cận thông tin quy hoạch, tổ chức không gian sống và định hướng phát triển lâu dài của khu đô thị.

Song song với quá trình phát triển các phân khu mới, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cảnh quan và tiện ích của toàn khu đô thị. Nhiều hạng mục đang được triển khai bao gồm: công viên ven sông dài gần 3km, hệ thống công viên nội khu, trung tâm thể thao và chăm sóc sức khỏe, mạng lưới đường nội khu cùng các tiện ích phục vụ cộng đồng cư dân hiện hữu.

Việc gia tăng diện tích cây xanh và bổ sung hệ tiện ích đa dạng góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân, từng bước đưa Palm City trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng xanh giữa lòng thành phố - nơi cư dân tận hưởng không gian sống gần gũi thiên nhiên ngay tại trung tâm TP.HCM.

Tiếp tục hoàn thiện pháp lý cho cộng đồng cư dân hiện hữu

Bên cạnh việc triển khai các phân khu mới, Nam Rạch Chiếc đang tích cực thực hiện các thủ tục pháp lý cho các phân khu đã đưa vào vận hành tại Palm City. Cụ thể, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho cư dân tại Palm Heights đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đối với phân khu Palm Residence, các thủ tục pháp lý đang được triển khai theo đúng quy định, nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác ký kết hợp đồng mua bán (HĐMB) chính thức và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân trong thời gian sắp tới đây.

Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh, việc từng bước hoàn thiện pháp lý cho các phân khu đã đi vào hoạt động thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng cư dân, đồng thời củng cố giá trị tài sản và niềm tin của khách hàng đối với Palm City.

Làm rõ bối cảnh liên quan đến Quyết định số 335/QĐ-XPHC của UBCKNN

Liên quan đến Quyết định số 335/QĐ-XPHC của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc được công bố gần đây, đại diện doanh nghiệp cho biết quyết định này liên quan đến việc sử dụng một phần nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ chưa đúng với phương án đã công bố với nhà đầu tư trong giai đoạn trước.

Nội dung xử phạt không liên quan đến pháp lý dự án, tiến độ xây dựng, hay quyền lợi của khách hàng và cư dân tại Palm City.

Đây là vấn đề thủ tục công bố thông tin tài chính trong quá khứ, và toàn bộ nội dung liên quan đã được Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc công bố đầy đủ tới UBCKNN từ ngày 9/5/2025 theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Cũng theo thông tin đã công bố, vào ngày 9/5/2025, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu: NRCCH2125001 trị giá 1.300 tỷ đồng và NRCCH2226001 trị giá 700 tỷ đồng.

Việc mua lại toàn bộ hai lô trái phiếu trước hạn đồng nghĩa doanh nghiệp đã hoàn tất mọi nghĩa vụ tài chính đối với trái chủ, bao gồm cả việc chi gần 149 tỷ đồng thanh toán lãi trong năm 2024. Đây là minh chứng rõ ràng cho cam kết tài chính có trách nhiệm của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đối với nhà đầu tư.

Cam kết minh bạch, tuân thủ và phát triển dài hạn

Đại diện Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc khẳng định doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển minh bạch, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp cam kết đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tài chính, tuân thủ các quy định pháp luật trong toàn bộ hoạt động doanh nghiệp cũng như quá trình phát triển dự án.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ sinh thái đô thị tại Palm City theo định hướng phát triển bền vững và dài hạn, tập trung vào chất lượng sản phẩm, giá trị sử dụng thực tế và trải nghiệm sống của cư dân.

Doanh nghiệp đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, cư dân và các đối tác trong quá trình phát triển Palm City trở thành một trong những khu đô thị tiêu biểu của khu Đông TP.HCM trong giai đoạn mới.