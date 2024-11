Ông Trump: Tôi sẽ ngăn chiến tranh

(VTC News) -

Ngày 6/11, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nói với những người ủng hộ sau chiến dịch tranh cử thành công rằng ông "không thích chiến tranh".

Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong sự kiện đêm bầu cử ngày 6/11. (Ảnh: Getty Images)

Ông Donald Trump tuyên bố chiến thắng khi các dự đoán cho thấy ông đang trên đà giành thêm số phiếu đại cử tri để đảm bảo trở lại Nhà Trắng.

Ông Trump cam kết nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông sẽ mở ra “thời kỳ hoàng kim mới của nước Mỹ”.

Bài phát biểu ăn mừng của ông Trump tập trung vào các chính sách trong nước, đồng thời cho biết: "Nước Mỹ cần quân đội mạnh mẽ và hùng mạnh, nhưng lý tưởng nhất là chúng ta không phải sử dụng đến".

Nhắc lại nhiệm kỳ đầu tiên năm 2017 - 2021, ông Trump tuyên bố "chúng ta không có chiến tranh", khi Mỹ hầu như không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột vũ trang lớn nào mới.

“Bốn năm trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi không có chiến tranh, ngoại trừ việc chúng tôi đánh bại IS. Chúng tôi đánh bại IS trong thời gian kỷ lục”, ông nói, ám chỉ chiến dịch quân sự quốc tế ở Trung Đông chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

"Tôi sẽ không khơi mào một cuộc chiến. Tôi sẽ ngăn chặn các cuộc chiến", ông Trump tuyên bố trong bối cảnh rộng cửa trở lại Nhà Trắng.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine "trong vòng 24 giờ" nếu được tái đắc cử, thậm chí có thể là trước khi chính thức nhậm chức tổng thống.

Tuy nhiên, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa chưa bao giờ công khai kế hoạch của ông nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Ông Trump được cho là có ý định gây áp lực lên Moskva và Kiev, buộc cả hai phải nhượng bộ.

Chính phủ Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ nghị quyết nào chỉ đơn thuần đóng băng hiện trạng mà không giải quyết các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột.