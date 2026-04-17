Ông Trump: Iran đồng ý giao nộp kho uranium làm giàu

Ngày 16/4, trả lời phỏng vấn với phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh thỏa thuận hòa bình giữa Washington và Tehran đang "rất gần" và Iran đồng ý bàn giao kho uranium làm giàu. "Khả năng rất cao là chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận với Iran. Họ đã đồng ý bàn giao 'bụi hạt nhân' cho chúng tôi", ông Trump nói.

Washington được cho tìm cách đình chỉ chương trình làm giàu uranium của Iran trong 20 năm, trong khi Tehran đề xuất đình chỉ hoạt động hạt nhân chỉ 5 năm - đề nghị mà quan chức Mỹ bác bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Iran thông tin thêm quyền làm giàu uranium của Iran là "không thể tranh cãi", dù mức độ làm giàu là "có thể thương lượng". Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích dân sự.

Trước đó, Mỹ đe dọa nối lại cuộc không kích vào Iran và duy trì phong tỏa hải quân ở cảng biển nếu Tehran từ chối chấp nhận thỏa thuận giải quyết cuộc xung đột.

Cụ thể, trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cảnh báo nhà lãnh đạo Iran rằng hoạt động phong tỏa cảng và gây áp lực lên nền kinh tế Iran sẽ tiếp tục diễn ra nếu Tehran không có cho mình "lựa chọn khôn ngoan".

“Trong thời gian này và chừng nào còn cần thiết, chúng ta sẽ duy trì lệnh phong tỏa. Nhưng nếu Iran lựa chọn sai lầm, thì họ sẽ phải đối mặt với lệnh phong tỏa và bom đạn ném vào cơ sở hạ tầng, cơ sở điện lực và năng lượng. Tôi cầu mong các bạn sẽ chọn một thỏa thuận nằm trong khả năng của mình, vì lợi ích của người dân, vì lợi ích của thế giới”, ông Hegseth nói.

Đồng thời, trên mặt trận khác của cuộc xung đột, Tổng thống Trump tuyên bố Israel và Lebanon đồng ý thực hiện thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày, dự kiến ​​nhà lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng trong "4 hoặc 5 ngày" tới.

Thủ tướng Lebanon và Israel đều hoan nghênh lệnh ngừng bắn, được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn riêng biệt và khi Pakistan theo đuổi nỗ lực ngoại giao để dàn xếp vòng đàm mới giữa Washington và Tehran.

Đài truyền hình nhà nước Iran cũng chiếu cảnh Tư lệnh Lục quân Pakistan - Asim Munir gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - người dẫn đầu phái đoàn Iran trong vòng đàm phán đầu tiên. Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc thông tin thêm Tehran "lạc quan thận trọng" về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và bày tỏ hy vọng về "kết quả có ý nghĩa".