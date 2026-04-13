Tổng thống Trump doạ 'tiêu diệt' các tàu Iran tiếp cận khu vực phong tỏa

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo bất kỳ tàu quân sự Iran nào tiếp cận khu vực phong tỏa do Washington thiết lập sẽ bị “tiêu diệt ngay lập tức”, khi Mỹ chính thức triển khai chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng Iran và eo Hormuz.

"Những gì chúng tôi còn chưa tấn công là số ít tàu mà họ gọi là ‘tàu tấn công nhanh’, vì chúng tôi không coi đó là mối đe dọa đáng kể”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

“Cảnh báo: Nếu bất kỳ tàu nào trong số này tiến lại gần khu vực phong tỏa của chúng tôi, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết hành động sẽ “nhanh chóng và tàn khốc”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Lệnh phong tỏa được công bố ngày 12/4, sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan không đạt kết quả và chính thức có hiệu lực từ 10h sáng 13/4 (giờ Washington).

Động thái này làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng, có thể phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai nước.

Phản ứng trước quyết định của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, cho rằng việc phong tỏa sẽ gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu. “Liệu một ‘cuộc chiến do lựa chọn’ phi pháp có thể giành chiến thắng thông qua ‘sự trả đũa do lựa chọn’ nhằm vào kinh tế toàn cầu? Có đáng để tự gây tổn hại cho chính mình như vậy không?” ông nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran)

Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ được áp dụng “không phân biệt” đối với các tàu ra vào cảng và cơ sở dầu khí của Iran. Theo cơ quan này, các hạn chế bao trùm toàn bộ bờ biển Iran, bao gồm cả hệ thống cảng và hạ tầng năng lượng.

Trong khi lệnh phong tỏa của Mỹ có thể gây thêm sức ép lên nền kinh tế vốn đã khó khăn của Iran, giới quan sát cho rằng động thái này khó có thể làm suy giảm kiểm soát của Tehran đối với eo Hormuz.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, thành viên phái đoàn đàm phán tại Islamabad, cảnh báo chiến dịch phong tỏa của Mỹ tại Vùng Vịnh sẽ khiến giá xăng tại Mỹ tăng cao.

“Cứ tận hưởng mức giá hiện tại. Với cái gọi là ‘phong tỏa’, chẳng bao lâu nữa người dân Mỹ sẽ phải hoài niệm mức 4 - 5 USD/gallon", ông viết trên mạng xã hội X.

Hiện giá xăng trung bình tại Mỹ đã vượt 4,12 USD/gallon, tăng mạnh so với mức dưới 3 USD trước khi xung đột nổ ra.