Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz ngay lập tức

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết Mỹ sẽ tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán tại Pakistan nhằm chấm dứt xung đột với Iran bị đổ vỡ.

“Có hiệu lực ngay lập tức, Hải quân Mỹ - lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới - sẽ bắt đầu quá trình phong toả tất cả các tàu thuyền cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz", ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social. “Việc phong tỏa sẽ sớm bắt đầu. Các quốc gia khác cũng sẽ tham gia. Iran sẽ không được phép trục lợi từ hành vi này".

Thông báo về việc Mỹ phong tỏa eo biển này gần như dập tắt mọi hy vọng rằng xung đột có thể sớm kết thúc trong những ngày tới sau các cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad. Đồng thời, động thái này có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng đến toàn cầu kể từ khi chiến sự bùng nổ và Iran bắt đầu hạn chế việc tiếp cận eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới.

Ông Trump cho biết việc phong tỏa eo biển là nhằm ngăn Iran kiểm soát và hưởng lợi kinh tế trong khi phần còn lại của thế giới phải chịu thiệt hại do việc đóng tuyến đường này.

“Đến một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ đạt được trạng thái ‘tất cả đều được phép đi vào, tất cả đều được phép đi ra’, nhưng Iran đã không cho điều đó xảy ra khi nói rằng ‘có thể có một quả mìn đâu đó ngoài kia’, mà không ai biết ngoài họ", ông Trump nói.

"Các nhà lãnh đạo quốc gia, đặc biệt là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, sẽ không bao giờ bị tống tiền".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cho biết trong bài đăng trên nền tảng Truth Social rằng Washington vẫn đang “trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ” và quân đội Mỹ sẽ “kết thúc” với Iran vào “thời điểm thích hợp”.

Trong bài đăng thứ hai trên Truth Social, Tổng thống Mỹ cho rằng Iran “không sẵn sàng từ bỏ tham vọng hạt nhân”.

Ông Trump bình luận, ở nhiều khía cạnh, những điểm đã được thống nhất tốt hơn việc tiếp tục các hoạt động quân sự, "nhưng tất cả những điều đó không quan trọng khi cho phép sức mạnh hạt nhân rơi vào tay Iran".

“Iran sẽ không bao giờ có thể có vũ khí hạt nhân", ông Trump nhấn mạnh.

Theo bình luận của Al Jazeera, dù con đường ngoại giao chưa khép lại sau sự kiện Islamabad, nhưng tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz cho thấy Mỹ có thể chuyển sang hành động quân sự.

Cũng cần lưu ý rằng ông Trump nói các quốc gia khác sẽ tham gia vào cuộc phong tỏa, làm dấy lên câu hỏi đó có thể là những quốc gia nào. Vì vậy, mối đe doạ có thể là phong toả, sau đó có hành động tiếp theo nếu Iran không nhượng bộ.

Cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran kết thúc trưa nay sau 21 giờ làm việc liên tục mà không đạt được thoả thuận này. Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, các cuộc đàm phán đã kết thúc một cách nghiêm túc nhưng không đạt được kết luận.

Cả hai phái đoàn đã rời Pakistan. Theo Al Jazeera, một quan chức Mỹ cho biết không có thành viên nào trong phái đoàn Mỹ ở lại Pakistan sau các cuộc đàm phán với Iran.

Trong một loạt bài đăng trên X sau các cuộc đàm phán với Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết: “Chúng tôi có thiện chí và ý chí cần thiết, nhưng do kinh nghiệm từ hai cuộc chiến trước đó, chúng tôi không có niềm tin vào phía đối phương".

“Phía đối phương cuối cùng đã không thể giành được sự tin tưởng của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này”, ông nhận định.