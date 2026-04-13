Tổng thống Trump 'không quan tâm' việc Iran quay trở lại bàn đàm phán

Phát biểu với báo chí sau khi trở về từ Florida, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không quan tâm đến việc Iran có nối lại đàm phán hay không, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa các bên vẫn đang ở trạng thái mong manh.

“Tôi không quan tâm họ có quay lại hay không. Nếu họ không quay lại, tôi vẫn ổn”, ông Trump nói khi được hỏi về khả năng các quan chức Iran sớm trở lại bàn thương lượng.

Tổng thống Donald Trump họp báo tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiết lộ, trong các cuộc đàm phán cuối tuần do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, phía Iran đã phát đi tín hiệu tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

“Họ vẫn muốn điều đó và đã nói rất rõ vào tối hôm trước. Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân”, ông Trump khẳng định.

Trong khi đó, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã bị gián đoạn nghiêm trọng sau tuyên bố phong tỏa của Mỹ trước đó.

Công ty phân tích hàng hải Lloyd’s List Intelligence cho biết “toàn bộ lưu lượng” tàu thuyền qua eo biển này đã dừng lại sau khi Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ áp đặt phong tỏa. Theo đó, hai tàu đang rời eo biển cũng đã phải quay đầu.

Trước đó, lưu lượng hàng hải qua Hormuz chỉ mới bắt đầu phục hồi hạn chế sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm ngừng xung đột.

Ở phía Iran, ông Mohsen Rezaei – cố vấn quân sự và cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo – tuyên bố Tehran có nhiều biện pháp chưa sử dụng để đối phó với động thái phong tỏa.

Ông Mohsen Rezaei là cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) (Ảnh: Tehran Times)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Rezaei cho biết các lực lượng vũ trang Iran vẫn còn “những đòn bẩy lớn chưa được sử dụng” để đáp trả, đồng thời khẳng định nước này sẽ không bị ép buộc bởi “những dòng tweet hay các kế hoạch tưởng tượng”.