Ông Putin: Bất kỳ cuộc chiến nào cũng là bi kịch

(VTC News) -

“Tình hình thế giới phức tạp, có nhiều vấn đề và nhiều điểm nóng. Ở đây, chúng tôi có xung đột với những người hàng xóm lân cận. Sự thù địch đang diễn ra. Đó là bi kịch khi phải giao chiến với nhau. Có người chết, rồi bị thương...", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại sự kiện Liên hoan Thanh niên Thế giới (WYF) 2024, diễn ra từ ngày 1-7/3 tại Sochi (vùng Krasnodar, miền nam nước Nga).

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Trước đó, trong Thông điệp Liên bang năm 2024, Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích phương Tây muốn làm suy yếu Nga.

"Phương Tây kích động xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông và những nơi khác trên thế giới, và họ vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng Nga muốn tấn công châu Âu. Đó là những tuyên bố hoàn toàn vô nghĩa", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích những thông tin gần đây trên truyền thông Mỹ cho rằng Nga đang có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Đây là “thông tin sai sự thật”.

Ông Putin đồng thời cảnh báo phương Tây về hậu quả thảm khốc khi muốn can thiệp vào các vấn đề an ninh nội bộ của Nga. Ông nói: “Những nỗ lực can thiệp mới vào Nga nguy cơ kích động cuộc xung đột quy mô lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Xung đột Nga - Ukraine kéo dài và trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.

Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moskva cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine.