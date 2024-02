Ông Putin đọc Thông điệp Liên bang, cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu can thiệp Nga

(VTC News) -

"Phương Tây kích động xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông và những nơi khác trên thế giới, và họ vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng Nga muốn tấn công châu Âu. Đó là những tuyên bố hoàn toàn vô nghĩa", Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong Thông điệp Liên bang.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích những thông tin gần đây trên truyền thông Mỹ cho rằng Nga đang có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Đây là “thông tin sai sự thật”.

Tổng thống Putin đọc Thông điệp Liên bang ngày 29/2/2024. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga tuyên bố, Moskva sẵn sàng đối thoại với Washington, nhưng chỉ khi Mỹ coi trọng lợi những vấn đề liên quan tới lợi ích của Nga.

"Các cuộc thảo luận về các vấn đề an ninh và ổn định hoà bình thế giới đòi hỏi quá trình phức tạp, cần tính đến tất cả các khía cạnh ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của chúng ta và ảnh hưởng đến an ninh của Nga", Tổng thống Putin nói thêm.

Ông Putin đồng thời cảnh báo phương Tây về hậu quả thảm khốc khi muốn can thiệp vào các vấn đề an ninh nội bộ của Nga. Ông nói: “Những nỗ lực can thiệp mới vào Nga nguy cơ kích động cuộc xung đột quy mô lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Tại sự kiện, Tổng thống Putin công bố kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang Nga ở phía tây đất nước sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Ông nói: “Các đối thủ của Nga phải nhớ rằng Nga có vũ khí khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ”.

Khoảng 1.000 người có mặt tại hội trường nghe ông Putin đọc Thông điệp Liên bang, gồm nghị sĩ lưỡng viện, thành viên chính phủ, quan chức cấp cao trong chính quyền, lãnh đạo Văn phòng Tổng công tố, Tòa án Tối cao, lãnh đạo địa phương và tôn giáo. Một số binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine cũng có mặt tại sự kiện.

Bài phát biểu được ông Putin đưa ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống hai tuần tới. Ông Putin đã tham gia tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, cạnh tranh với lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga Leonid Slutsky, nghị sĩ Vladislav Davankov và nghị sĩ Nikolay Kharitonov.

Lần gần nhất Tổng thống Putin đọc Thông điệp Liên bang là tháng 2/2023, bài phát biểu kéo dài 1 giờ 45 phút. Trước đó vào năm 2022, ông chủ điện Kremlin không đọc Thông điệp Liên bang với lý do tình hình thực tế diễn biến quá nhanh, "khó ghi nhận kết quả cũng như lên kế hoạch cho tương lai gần".