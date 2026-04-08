Ông Nguyễn Duy Ngọc và Trần Đức Thắng chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội

Chiều 8/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội và Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các Đoàn: TP Hà Nội, TP Cần Thơ, TP Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu quốc hội TP Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Thanh Hoá

Chủ tịch Quốc hội cũng trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI TP Hà Nội.

Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI TP Hải Phòng.

Ông Lê Đức Thái giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa.