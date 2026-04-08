3 lời hứa của tân Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng

Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Hà Nội cho biết, ông nhận thức sâu sắc rằng, nhận nhiệm vụ người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Thủ đô văn hiến - anh hùng, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước là vinh dự to lớn; đồng thời là trọng trách trước Đảng, Nhà nước trong bối cảnh Thủ đô đang vươn mình phát triển với tư duy mới và tầm nhìn xa.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Theo ông Thắng, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” được ban hành ngày 17/3 là tâm huyết và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với sự phát triển của Hà Nội.

Cùng với đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ mở ra cánh cửa lớn cho Thủ đô bứt phá khi được trao quyền bằng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội; Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã định hình tương lai của một đại đô thị xứng tầm thành phố toàn cầu, tiêu biểu trên thế giới.

Những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội đạt được trong nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những bước chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá từ những tháng cuối năm 2025 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và Ban Thường vụ Thành ủy đã tạo đà, tạo thế và tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Hà Nội.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Trần Đức Thắng đưa ra 3 lời hứa.

Ông Trần Đức Thắng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, không ngừng vun đắp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; xác định sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vì sự nghiệp chung trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố là hạt nhân, mạch nguồn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô.

Bênh cạnh đó, ông sẽ kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tận dụng thời cơ và không gian phát triển mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất; đảm bảo tính bền vững, hài hòa, cân bằng giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục xác lập mô hình tăng trưởng mới, khẳng định vai trò Thủ đô tiên phong, đi trước mở đường, dẫn dắt lan tỏa phát triển vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng hứa sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng “kiến tạo – phục vụ”; lấy sự hài lòng, niềm tin, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an của Nhân dân Thủ đô làm thước đo quan trọng nhất.

Tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ tiến sĩ Kinh tế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trước đó, ông Trần Đức Thắng từng giữ các chức vụ: Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026.