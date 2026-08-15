Nông dân miền Tây dùng nguyên liệu bất ngờ để vỗ béo tôm càng xanh
Thấy tôm ăn dừa khô lớn nhanh, bóng vỏ, thịt săn chắc nên nhiều nông dân ở miền Tây đã tận dụng loại nguyên liệu tại vườn nhà này làm thức ăn cho tôm càng xanh.
Mua vé số bán dạo, người đàn ông ở TP.HCM trúng độc đắc gần 30 tỷ đồng
Đang uống cà phê với bạn thì có người bán vé số dạo đi ngang qua, ông T. mua một vé Vietlott và may mắn trúng Jackpot (độc đắc) gần 30 tỷ đồng.
Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan ế chỏng chơ
Một du thuyền The Reverie Saigon và hai tàu Thalia, Electra của bà Trương Mỹ Lan vừa được thông báo đấu giá bất thành do không có người đăng ký tham gia.
Kiến trúc độc đáo của 5 sân bay đẹp nhất thế giới
Những sân bay này không chỉ có chức năng vận chuyển mà còn trở thành biểu tượng kiến trúc, không gian văn hóa và trung tâm giải trí tích hợp.
Kỳ đà hoa dài 2 mét, nặng 20 kg bò vào bếp một nhà hàng ở Phú Quốc
Kỳ đà hoa là loài kỳ đà lớn nhất tại châu Á, lớn thứ hai trên thế giới, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB của Việt Nam.
Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đàm phán với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất đàm phán với Triều Tiên để chính thức chấm dứt tình trạng căng thẳng kéo dài.
Lần đầu thí điểm mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh
Hà Nội lần đầu thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh, giúp người dân trình báo, phản ánh, gọi SOS và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ pháp luật ngay tại chỗ.
Apple tự phát triển mô hình AI riêng cho thị trường Trung Quốc
Apple có thể đã hoàn tất việc đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạo riêng dành cho thị trường Trung Quốc với sự hỗ trợ từ Alibaba.
Giải pháp quản trị bài bản giúp các chủ quán F&B tối ưu kinh doanh
Andy Pham Academy cung cấp giải pháp đào tạo và đồng hành thực chiến, giúp các mô hình F&B tối ưu lợi nhuận và bứt phá doanh thu.
Đếm ngược đến 25/8, HDBank sắp gọi tên chủ nhân sổ tiết kiệm 200 triệu đồng
HDBank chuẩn bị tìm chủ nhân cho loạt giải thưởng “khủng” vào ngày 25/8/2026.
Thấp tầng Ocean City: Lợi thế kép của nguồn cung hữu hạn trong khu đại đô thị
Quỹ căn ngày càng thu hẹp, nhà ở thấp tầng sơ cấp tại đại đô thị phía Đông Hà Nội tăng sức hút.
Phường Yên Hòa báo cáo sự việc liên quan đến Trường Mầm non Hoa Trà My II
Công an phường Yên Hòa đang xác minh việc phụ huynh phản ánh giáo viên có hành vi chưa chuẩn mực với con tại Trường Mầm non Hoa Trà My II.
Vì sao một số ngôi chợ được gọi là chợ Âm Phủ?
Những người lần đầu tiên nghe đến chợ Âm Phủ thường liên tưởng về các truyền thuyết liêu trai hay các nghi thức tín ngưỡng xa xưa.
Xả súng tại Mỹ khiến 6 người thiệt mạng
Vụ xả súng tại Michigan (Mỹ) khiến 6 người tiệt mạng; cảnh sát tiến hành cuộc tìm kiếm quy mô lớn xung quanh 2 ngôi nhà cùng khu vực rừng rậm.
Phát hiện thi thể nữ hiệu trưởng trường mầm non tư thục dưới mương nước
Thi thể bà N. (Hiệu trưởng trường Mầm non H.S.) được người dân phát hiện dưới mương nước, gần đó có xe máy vẫn còn cắm chìa khóa.
Tin xe 15/8: Quy định mới về ghế an toàn cho trẻ em, Denza N8 mạnh 1.193 mã lực
Từ 15/8, tài xế ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị cảnh cáo.
Khoai tây bị 'nấu chín' trong lòng đất khi nắng nóng kỷ lục càn quét Đông Á
Người làm nông đang đối mặt với vụ mùa thiệt hại nặng nề khi nắng nóng kỷ lục bao trùm nhiều quốc gia Đông Á.
Nông dân miền Tây dùng nguyên liệu bất ngờ để vỗ béo tôm càng xanh
Thấy tôm ăn dừa khô lớn nhanh, bóng vỏ, thịt săn chắc nên nhiều nông dân ở miền Tây đã tận dụng loại nguyên liệu tại vườn nhà này làm thức ăn cho tôm càng xanh.
Bình luận