Kiến trúc độc đáo của 5 sân bay đẹp nhất thế giới

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Nông dân miền Tây dùng nguyên liệu bất ngờ để vỗ béo tôm càng xanh Thấy tôm ăn dừa khô lớn nhanh, bóng vỏ, thịt săn chắc nên nhiều nông dân ở miền Tây đã tận dụng loại nguyên liệu tại vườn nhà này làm thức ăn cho tôm càng xanh.

Mua vé số bán dạo, người đàn ông ở TP.HCM trúng độc đắc gần 30 tỷ đồng Đang uống cà phê với bạn thì có người bán vé số dạo đi ngang qua, ông T. mua một vé Vietlott và may mắn trúng Jackpot (độc đắc) gần 30 tỷ đồng.