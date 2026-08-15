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Xuất bản ngày 15/08/2026 02:30 PM
Xuất bản ngày 15/08/2026 02:30 PM

Kiến trúc độc đáo của 5 sân bay đẹp nhất thế giới

Bằng Lăng
Bằng Lăng
(VTC News) -

Những sân bay này không chỉ có chức năng vận chuyển mà còn trở thành biểu tượng kiến trúc, không gian văn hóa và trung tâm giải trí tích hợp.

Là sân bay nổi tiếng nhất thế giới, Changi Singapore đã trở thành điểm đến riêng biệt. Điểm nổi bật của sân bay Changi là thác nước HSBC Rain Vortex cao khoảng 40 mét - thác nước trong nhà cao nhất thế giới. (Ảnh: AD)

Là sân bay nổi tiếng nhất thế giới, Changi Singapore đã trở thành điểm đến riêng biệt. Điểm nổi bật của sân bay Changi là thác nước HSBC Rain Vortex cao khoảng 40 mét - thác nước trong nhà cao nhất thế giới. (Ảnh: AD)

Công trình này đổ xuống từ mái vòm kính giữa khu rừng nhiệt đới xanh mát, mang lại khung cảnh thiên nhiên kỳ ảo và các màn trình diễn ánh sáng, âm nhạc về đêm vô cùng ấn tượng. (Ảnh: AD)

Công trình này đổ xuống từ mái vòm kính giữa khu rừng nhiệt đới xanh mát, mang lại khung cảnh thiên nhiên kỳ ảo và các màn trình diễn ánh sáng, âm nhạc về đêm vô cùng ấn tượng. (Ảnh: AD)

Bao quanh thác nước là khu rừng nhiệt đới bậc thang với những con đường đi bộ, khu vườn và các tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Christopher Muther/Globe Staff)

Bao quanh thác nước là khu rừng nhiệt đới bậc thang với những con đường đi bộ, khu vườn và các tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Christopher Muther/Globe Staff)

Du khách cũng có thể tham quan vườn bướm, chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc hoặc thậm chí bơi trong hồ bơi trên sân thượng nhìn ra đường băng. (Ảnh: AD)

Du khách cũng có thể tham quan vườn bướm, chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc hoặc thậm chí bơi trong hồ bơi trên sân thượng nhìn ra đường băng. (Ảnh: AD)

Sân bay quốc tế Hamad ở Doha (Qatar) kết hợp sự sang trọng, nghệ thuật và thiết kế hiện đại theo cách mà ít nhà ga nào có thể sánh kịp. (Ảnh: Timeoutdoha)

Sân bay quốc tế Hamad ở Doha (Qatar) kết hợp sự sang trọng, nghệ thuật và thiết kế hiện đại theo cách mà ít nhà ga nào có thể sánh kịp. (Ảnh: Timeoutdoha)

Điểm nổi bật nhất là tác phẩm điêu khắc Lamp Bear của nghệ sĩ người Thụy Sĩ Urs Fischer - một chú gấu bông khổng lồ màu vàng khổng lồ cao 7 mét, nặng khoảng 15 tấn - nằm ngay khu vực sảnh chính. (Ảnh: HOK)

Điểm nổi bật nhất là tác phẩm điêu khắc Lamp Bear của nghệ sĩ người Thụy Sĩ Urs Fischer - một chú gấu bông khổng lồ màu vàng khổng lồ cao 7 mét, nặng khoảng 15 tấn - nằm ngay khu vực sảnh chính. (Ảnh: HOK)

Ngoài các tác phẩm nghệ thuật, sân bay còn cung cấp các tiện nghi giống như một khu nghỉ dưỡng sang trọng: bể bơi trong nhà, phòng tập thể dục đầy đủ trang thiết bị, dịch vụ spa và thậm chí cả khách sạn sân bay. (Ảnh: Visit Qatar)

Ngoài các tác phẩm nghệ thuật, sân bay còn cung cấp các tiện nghi giống như một khu nghỉ dưỡng sang trọng: bể bơi trong nhà, phòng tập thể dục đầy đủ trang thiết bị, dịch vụ spa và thậm chí cả khách sạn sân bay. (Ảnh: Visit Qatar)

Với kiến ​​trúc hiện đại và các tác phẩm nghệ thuật chất lượng như trong bảo tàng, Hamad mang đến cảm giác gần giống một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại hơn là nhà ga truyền thống. (Ảnh: Visit Qatar)

Với kiến ​​trúc hiện đại và các tác phẩm nghệ thuật chất lượng như trong bảo tàng, Hamad mang đến cảm giác gần giống một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại hơn là nhà ga truyền thống. (Ảnh: Visit Qatar)

Sân bay Istanbul là siêu dự án hàng không kết hợp kiến trúc hiện đại lấy cảm hứng từ eo biển Bosphorus và văn hóa Ottoman với quy mô cực lớn. (Ảnh: iGA)

Sân bay Istanbul là siêu dự án hàng không kết hợp kiến trúc hiện đại lấy cảm hứng từ eo biển Bosphorus và văn hóa Ottoman với quy mô cực lớn. (Ảnh: iGA)

Trần nhà cao vút và các mái vòm tái hiện những đường cong mềm mại của sóng nước Bosphorus. Trong khi đó, các chi tiết trang trí gợi nhắc nghệ thuật và văn hóa truyền thống thời kỳ Đế chế Ottoman. (Ảnh: iGA)

Trần nhà cao vút và các mái vòm tái hiện những đường cong mềm mại của sóng nước Bosphorus. Trong khi đó, các chi tiết trang trí gợi nhắc nghệ thuật và văn hóa truyền thống thời kỳ Đế chế Ottoman. (Ảnh: iGA)

Bên trong, du khách có thể tham quan bảo tàng sân bay Istanbul, nơi trưng bày các hiện vật lịch sử hàng nghìn năm của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, sân bay còn có dịch vụ tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ - một trải nghiệm thú vị giúp hành khách thư giãn hoàn hảo trong lúc chờ quá cảnh. (Ảnh: iGA)

Bên trong, du khách có thể tham quan bảo tàng sân bay Istanbul, nơi trưng bày các hiện vật lịch sử hàng nghìn năm của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, sân bay còn có dịch vụ tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ - một trải nghiệm thú vị giúp hành khách thư giãn hoàn hảo trong lúc chờ quá cảnh. (Ảnh: iGA)

Sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc) từ lâu được coi là một trong những sân bay thân thiện với hành khách nhất thế giới. Incheon cũng là một trong những sân bay mang đậm bản sắc văn hóa. (Ảnh: Populous)

Sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc) từ lâu được coi là một trong những sân bay thân thiện với hành khách nhất thế giới. Incheon cũng là một trong những sân bay mang đậm bản sắc văn hóa. (Ảnh: Populous)

Nhà ga bao gồm bảo tàng văn hóa Hàn Quốc, các buổi biểu diễn âm nhạc và múa truyền thống, các xưởng thủ công nơi du khách có thể thử thư pháp hoặc nghệ thuật truyền thống.(Ảnh: Gensler)

Nhà ga bao gồm bảo tàng văn hóa Hàn Quốc, các buổi biểu diễn âm nhạc và múa truyền thống, các xưởng thủ công nơi du khách có thể thử thư pháp hoặc nghệ thuật truyền thống.(Ảnh: Gensler)

Vào mùa đông, một sân trượt băng sẽ mở cửa bên trong sân bay, trong khi các tiện nghi spa và nhà tắm kiểu jjimjilbang mang đến cho hành khách cách thư giãn độc đáo kiểu Hàn Quốc trước khi lên máy bay. (Ảnh: Korean-culture)

Vào mùa đông, một sân trượt băng sẽ mở cửa bên trong sân bay, trong khi các tiện nghi spa và nhà tắm kiểu jjimjilbang mang đến cho hành khách cách thư giãn độc đáo kiểu Hàn Quốc trước khi lên máy bay. (Ảnh: Korean-culture)

Hiếm có sân bay nào phản ánh di sản kiến ​​trúc của đất nước đẹp như sân bay Marrakesh Menara (Maroc). Mặt tiền đồ sộ với cấu trúc dạng lưới lọc ánh sáng mặt trời tạo bóng đổ phức tạp trên sàn nhà ga. (Ảnh: Epic Travel)

Hiếm có sân bay nào phản ánh di sản kiến ​​trúc của đất nước đẹp như sân bay Marrakesh Menara (Maroc). Mặt tiền đồ sộ với cấu trúc dạng lưới lọc ánh sáng mặt trời tạo bóng đổ phức tạp trên sàn nhà ga. (Ảnh: Epic Travel)

Nhà ga kết hợp hài hòa giữa những bức tường kính hiện đại với các yếu tố thiết kế truyền thống của Maroc như gạch men zellij, họa tiết hình học và thạch cao chạm khắc. (Ảnh: Roaming Camels Morocco)

Nhà ga kết hợp hài hòa giữa những bức tường kính hiện đại với các yếu tố thiết kế truyền thống của Maroc như gạch men zellij, họa tiết hình học và thạch cao chạm khắc. (Ảnh: Roaming Camels Morocco)

Từ một số điểm quan sát, du khách thậm chí có thể nhìn thấy dãy núi Atlas phủ tuyết trắng ở phía xa, khiến việc đặt chân đến sân bay Marrakesh Menara giống như bước vào một tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Fast Track Marrakech)

Từ một số điểm quan sát, du khách thậm chí có thể nhìn thấy dãy núi Atlas phủ tuyết trắng ở phía xa, khiến việc đặt chân đến sân bay Marrakesh Menara giống như bước vào một tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Fast Track Marrakech)

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