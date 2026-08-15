  • logo
Xuất bản ngày 15/08/2026 02:32 PM
Xuất bản ngày 15/08/2026 02:32 PM

Cho trái tim an bình: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ mùa hiếu kính

Hà An
Hà An
(VTC News) -

Vu Lan này, nhà hàng Madame Lam giới thiệu chương trình “Thắp Vị Mùa Ơn” vào ngày 12/8 do nghệ nhân Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân và bếp trưởng Như Cường thể hiện.

Nổi bật là món “Tròn vị sẻ chia” - canh kiểm truyền thống với hạt óc chó California, khoai lang, khoai mì, nước cốt dừa, ấm nóng, dễ tiêu hóa, phù hợp mâm cơm nhiều thế hệ. Cùng với đó là món tiềm “Thời gian ủ vị tinh hoa” ninh chậm cùng hạt óc chó, nấm hương, nấm hầu thủ và củ sen.

Món “Tròn vị sẻ chia” trong set menu Thắp vị mùa ơn - Canh kiểm nấu cùng hạt óc chó California.

Món “Tròn vị sẻ chia” trong set menu Thắp vị mùa ơn - Canh kiểm nấu cùng hạt óc chó California.

Hạt óc chó là thực phẩm được chứng nhận Heart-Check bởi Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, dựa trên nhiều nghiên cứu khoa học về vai trò của loại hạt này với sức khỏe tim mạch, từ nghiên cứu nền tảng năm 1993 cho thấy khả năng hỗ trợ giảm cholesterol LDL đến 16%, hỗ trợ huyết áp và tình trạng viêm.

Hạt Óc chó California không chỉ là nguyên liệu giàu dinh dưỡng mà còn đại diện cho cam kết về chất lượng, sự đồng nhất và phát triển bền vững của người trồng óc chó tại bang California. Vì vậy, sự hiện diện của hạt óc chó California trong “Thắp Vị Mùa Ơn” không đơn thuần là nguyên liệu, mà còn là món quà sức khỏe gói trọn lòng biết ơn mùa hiếu kính.

Thực đơn “Thắp vị mùa ơn” được phục vụ tại nhà hàng Madame Lam xuyên suốt mùa lễ Vu Lan.

Địa chỉ: Số 10 Trần Ngọc Diện, Phường An Khánh, TP.HCM.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm