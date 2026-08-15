Động đất 7,7 độ richter rung chuyển Indonesia, ít nhất 20 người thiệt mạng

(VTC News) -

Khoảnh khắc trận động đất mạnh tàn phá Indonesia. (Video: Paulus Njauk)

Khi toàn bộ quy mô của thảm họa dần được hé lộ, ông Fathur Rahman, quan chức lực lượng cứu nạn cho biết có ít nhất 20 người được xác nhận thiệt mạng từ 4 thị trấn khác nhau trên hòn đảo, nơi thu hút nhiều khách du lịch.

“Theo những báo cáo chúng tôi nhận được, có 20 người đã thiệt mạng, 6 người bị thương và 2 người vẫn còn nằm trong đống đổ nát”, ông Fathur nói qua điện thoại khi đang trên đường đến huyện Nagekeo, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất mạnh 7,7 độ richter.

Tại huyện Manggarai, lực lượng cứu hộ xác nhận có 2 người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do sạt lở đất làm gián đoạn giao thông trên nhiều tuyến đường.

“Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, ông Fathur cho hay.

Người dân sơ tán khỏi tòa nhà bị sập sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Theo ghi nhận của phóng viên AFP, người dân ở huyện Nagekeo - khu vực gần tâm chấn nhất - được nhìn thấy vội vàng di chuyển đến vùng đất cao hơn khi nước biển rút - một dấu hiệu có thể cho thấy sóng thần sắp xảy ra.

Trước đó, cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ nhưng người dân vẫn được khuyến cáo không nên quay trở lại các tòa nhà bị hư hại vì lo sợ dư chấn có thể làm chúng sụp đổ. Hàng chục dư chấn xuất hiện sau trận động đất, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ 6,1 độ richter.

Trận động đất khiến nhiều ngồi nhà bị hư hại. (Ảnh: AP)

Ông Yohanes Babo (56 tuổi), cư dân của huyện Nagekeo, kể lại rằng ông đang ở chợ thì bỗng cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển.

“Trận động đất rất mạnh. May mắn là chúng tôi đã ở bên ngoài nhà rồi. Mọi người hoảng loạn, chạy tán loạn. Chúng tôi đang sơ tán tạm thời và cố gắng lên vùng đồi núi. Gia đình tôi an toàn. Không ai bị thương”, ông Babo cho hay.

Bệnh nhân và nhân viên y tế chờ đợi sau khi được sơ tán khỏi trung tâm y tế cộng đồng. (Ảnh: Getty)

Hình ảnh phát trên đài truyền hình địa phương cho thấy bệnh nhân tại nhiều bệnh viện được khẩn cấp sơ tán ra ngoài khuôn viên để phòng ngừa rủi ro. Trong khi đó, đội ngũ y tế phải chuyển giường bệnh, cọc truyền dịch và bình oxy ra ngoài trời để dựng khu điều trị tạm thời.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) xác định tâm chấn nằm ngoài khơi bờ biển phía bắc đảo Flores, cách thành phố Ende khoảng 68km về phía tây bắc. Trận động đất xảy ra ở độ sâu tương đối nông, chỉ khoảng 10km.