Đếm ngược đến 25/8, HDBank sắp gọi tên chủ nhân sổ tiết kiệm 200 triệu đồng

(VTC News) -

Tiếp tục gia tăng những giá trị thiết thực dành cho khách hàng, HDBank sẽ tổ chức Kỳ quay số thứ 4 của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” vào ngày 25/8/2026, với giải thưởng 16 sổ tiết kiệm, cao nhất trị giá 200 triệu đồng.

Trong một thị trường ngày càng nhiều lựa chọn, niềm tin của người gửi tiền được vun đắp từ uy tín, sự an tâm, chất lượng phục vụ và những giá trị nhận được trong suốt hành trình gắn bó. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, HDBank nhiều năm qua không ngừng đa dạng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm và gia tăng quyền lợi dành cho khách hàng.

Tiếp nối tinh thần đó, HDBank triển khai chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” từ ngày 15/4 đến 15/9/2026, dành cho các khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng và đáp ứng điều kiện chương trình.

Tương tự 3 kỳ quay thành công trước đó, cơ cấu giải thưởng của kỳ 4 của chương trình tiếp tục mang đến những giá trị hấp dẫn:

01 Giải Đặc biệt: Sổ tiết kiệm HDBank trị giá 200 triệu đồng.

02 Giải Nhất: Mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng.

05 Giải Nhì: Mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng.

08 Giải Ba: Mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chương trình dành riêng đặc quyền hấp dẫn cho kênh gửi tiền online. Top 3 khách hàng có số dư tiền gửi Online tăng ròng cao nhất trong giai đoạn từ 16/7 đến 15/8 sẽ nhận ngay chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người, trị giá hơn 50 triệu đồng/giải.

Ưu đãi nhân đôi cho giao dịch Online và khách hàng mới

Để tối ưu hóa trải nghiệm và gia tăng cơ hội trúng thưởng cho người gửi tiền, HDBank áp dụng nhiều chính sách ưu đãi vượt trội:

Gửi Online - Nhân đôi mã dự thưởng: Khách hàng mở sổ tiết kiệm trên App HDBank sẽ nhận gấp đôi số lượng mã dự thưởng so với hình thức gửi thông thường tại quầy.

Đặc quyền khách hàng mới: Khách hàng mới mở tài khoản và lần đầu mở sổ tiết kiệm tại HDBank được tặng thêm 01 mã dự thưởng.

Lộc may cuối tuần: Vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật, 30 khách hàng có tổng giá trị sổ tiết kiệm mở mới cao nhất trong ngày sẽ nhận ngay voucher Got It mua sắm tiện ích.

Mong chờ 16 lượng vàng ở kỳ quay số Đặc biệt

Nhìn lại chặng đường đã qua, sức hút của “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” đã được chứng thực bằng những con số ấn tượng. Sau 3 kỳ quay số, HDBank đã mang tới cho 48 khách hàng may mắn các sổ tiết kiệm trị giá lên đến 200 triệu đồng, cùng 9 khách hàng nhận chuyến du lịch Hàn Quốc trọn gói.

Bên cạnh đó, hàng nghìn phần quà gia dụng và tiện ích như bình nước thể thao, loa bluetooth, pin sạc dự phòng, bộ hộp đựng thực phẩm, máy làm sữa hạt, vali du lịch, bộ nồi Elmich và voucher Got It cũng đã được trao gửi đến tận tay khách hàng trên toàn quốc.

Đặc biệt, cánh cửa may mắn vẫn đang mở rộng phía trước. Toàn bộ mã dự thưởng hợp lệ trong suốt thời gian diễn ra chương trình (15/4 đến 15/9/2026) sẽ được tiếp tục tham gia Kỳ quay số Đặc biệt (dự kiến diễn ra ngày 25/9/2026). Kỳ quay số Đặc biệt cuối mùa sẽ bùng nổ với 25 giải thưởng bằng vàng, trong đó tâm điểm là Giải Đặc biệt trị giá 16 lượng vàng.

Khi niềm tin được trao gửi, sự an tâm và những giá trị bền vững cũng được vun đắp theo thời gian. HDBank luôn sẵn sàng là điểm tựa tin cậy, đồng hành và mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng.