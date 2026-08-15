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Hà Nội: Đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành sẽ là bãi đỗ xe, vườn hoa Khu nhà xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành đang được phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) giải phóng mặt bằng để xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe và không gian cây xanh.

Không đau, không triệu chứng, căn bệnh âm thầm gây mù Glaucoma có thể tiến triển âm thầm, không gây đau hay đỏ mắt ở giai đoạn đầu nhưng làm tổn thương thần kinh thị giác và gây mất thị lực không hồi phục.

Cận cảnh hơn 15.000 dinh thự xa hoa bị bỏ hoang của dòng họ chuyên buôn đá quý Hơn 15.000 dinh thự xa hoa tại một vùng quê hẻo lánh ở Ấn Độ bị bỏ hoang, đang dần xuống cấp trầm trọng.

Chủ xe lên tiếng sau biên bản phạt gần 500 triệu với 96 lỗi, có chi tiết bất ngờ Chủ ô tô BKS 29A-647XX bị xử phạt gần 500 triệu đồng sau 96 lần vi phạm cho biết xe đã cũ, hỏng đồng hồ và bản thân không nhận được thông báo về các lỗi trước đó.

Ukraine tập kích cảng dầu Ust-Luga của Nga Ukraine tuyên bố tập kích cảng Ust-Luga ở tỉnh Leningrad của Nga, làm hư hại 2 cơ sở chế biến và gây hỏa hoạn, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

Miễn vé tham quan di tích Huế cho khách Việt ngày 19/8 và Quốc khánh 2/9 Công dân Việt Nam được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế 2 ngày 19/8 và 2/9.

Vì sao có người ăn xôi buổi sáng bị nóng bụng? Xôi là món ăn quen thuộc nhưng một số người bị ợ nóng, khó chịu sau khi ăn, bác sĩ chỉ 4 nguyên nhân.

Giá cà phê hôm nay 15/8/2026: Biến động trái chiều Giá cà phê hôm nay 15/8/2026 trên thị trường quốc tế biến động trái chiều, trong đó Robusta tiếp tục giảm còn Arabica tăng.

Hàng chục mũi thi công xuyên ngày đêm, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tăng tốc Hàng chục mũi thi công "3 ca 4 kíp", hoạt động suốt ngày đêm đang giúp dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vượt qua khó khăn, tăng tốc về đích.

Báo Malaysia cảnh báo đội nhà về chiến thuật 'giăng bẫy' của HLV Kim Sang-sik Tờ "Berita Harian" nhắc nhở đội tuyển Malaysia nên đặc biệt dè chừng chiến thuật xoay tua đội hình, "giăng bẫy" đối thủ của HLV Kim Sang-sik ở ASEAN Cup 2026.

Chàng trai xứ Quảng 'truyền nhiệt' yêu nước qua những khung hình đẹp về Việt Nam Tình yêu của chàng trai gen Z về cảnh, người và văn hóa Việt Nam tràn ra trong từng bức ảnh, khung hình, khiến những người trẻ khác bừng lên niềm tự hào về đất nước.

Cách người trẻ chuẩn bị 'quỹ an tâm' cho cha mẹ Cuộc sống bận rộn cùng gánh nặng chi phí y tế đôi khi trở thành rào cản khiến nhiều người chưa thể chăm sóc cha mẹ một cách trọn vẹn.

Đại sứ Poshitha Perera: Phật giáo thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka Phật giáo là cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Ông Trump bác bỏ lo ngại thủy thủ tàu sân bay Mỹ kiệt sức sau 250 ngày trên biển Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những lo ngại về điều kiện trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông.