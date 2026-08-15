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Xuất bản ngày 15/08/2026 09:48 AM
Xuất bản ngày 15/08/2026 09:48 AM

Hà Nội: Đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành sẽ là bãi đỗ xe, vườn hoa

Minh Đức
Minh Đức
(VTC News) -

Khu nhà xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành đang được phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) giải phóng mặt bằng để xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe và không gian cây xanh.

Video: Đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành sắp thành bãi đỗ xe, vườn hoa.

Phường Ô Chợ Dừa đang chuẩn bị triển khai dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại dải đất nằm giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Phường Ô Chợ Dừa đang chuẩn bị triển khai dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại dải đất nằm giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Khu vực thực hiện dự án có diện tích khoảng 6.803m², là phần đất xen kẹt hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Khu vực thực hiện dự án có diện tích khoảng 6.803m², là phần đất xen kẹt hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Với tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự án sẽ xây dựng hệ thống bãi đỗ xe - nhà để xe, trạm sạc, bể nước ngầm phục vụ phòng cháy, chữa cháy, mái thu năng lượng, cùng cây xanh, vườn hoa và đường giao thông nội bộ.

Với tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự án sẽ xây dựng hệ thống bãi đỗ xe - nhà để xe, trạm sạc, bể nước ngầm phục vụ phòng cháy, chữa cháy, mái thu năng lượng, cùng cây xanh, vườn hoa và đường giao thông nội bộ.

Theo phường Ô Chợ Dừa, việc đầu tư nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất còn xen kẹt, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan đô thị dọc tuyến Vành đai 1.

Theo phường Ô Chợ Dừa, việc đầu tư nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất còn xen kẹt, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan đô thị dọc tuyến Vành đai 1.

Dự án cũng được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ phương tiện tùy tiện, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong khu vực.

Dự án cũng được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ phương tiện tùy tiện, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong khu vực.

Về tiến độ, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 2/9, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Về tiến độ, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 2/9, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Đến nay, trong tổng số 159 trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng, đã có 78 trường hợp đồng thuận cho lực lượng chức năng đo đạc, kiểm đếm. Ngoài ra, 81 hộ đã hoàn tất kê khai đất đai, tài sản để phục vụ việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Đến nay, trong tổng số 159 trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng, đã có 78 trường hợp đồng thuận cho lực lượng chức năng đo đạc, kiểm đếm. Ngoài ra, 81 hộ đã hoàn tất kê khai đất đai, tài sản để phục vụ việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Một người dân ở đây cho biết, sau khi biết dự án có ý nghĩa trong việc hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang đô thị, gia đình bà đồng ý để cơ quan chức năng đo đạc, kiểm đếm.

Một người dân ở đây cho biết, sau khi biết dự án có ý nghĩa trong việc hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang đô thị, gia đình bà đồng ý để cơ quan chức năng đo đạc, kiểm đếm.

Gia đình bà cũng chủ động tìm hiểu các phương án tái định cư và cho rằng khu đất dự kiến bố trí tại phường Thượng Cát cùng quỹ nhà tái định cư ở khu vực Xuân La có điều kiện hạ tầng phù hợp.

Gia đình bà cũng chủ động tìm hiểu các phương án tái định cư và cho rằng khu đất dự kiến bố trí tại phường Thượng Cát cùng quỹ nhà tái định cư ở khu vực Xuân La có điều kiện hạ tầng phù hợp.

Hà Nội: Đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành sẽ là bãi đỗ xe, vườn hoa - 10
Hà Nội: Đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành sẽ là bãi đỗ xe, vườn hoa - 11

Trong phạm vi dự án, một số ngôi nhà trên đường La Thành hiện phải tạm dừng thi công do nằm trong khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng.

Đây được xác định là hạng mục khớp nối với dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung quỹ đỗ xe, không gian cây xanh, vườn hoa và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, qua đó góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực trung tâm Hà Nội.

Đây được xác định là hạng mục khớp nối với dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung quỹ đỗ xe, không gian cây xanh, vườn hoa và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, qua đó góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực trung tâm Hà Nội.

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