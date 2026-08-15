Hà Nội: Đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành sẽ là bãi đỗ xe, vườn hoa

Video: Đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành sắp thành bãi đỗ xe, vườn hoa.
Trong phạm vi dự án, một số ngôi nhà trên đường La Thành hiện phải tạm dừng thi công do nằm trong khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng.
Video: Đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành sắp thành bãi đỗ xe, vườn hoa.
Trong phạm vi dự án, một số ngôi nhà trên đường La Thành hiện phải tạm dừng thi công do nằm trong khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng.
Chủ ô tô BKS 29A-647XX bị xử phạt gần 500 triệu đồng sau 96 lần vi phạm cho biết xe đã cũ, hỏng đồng hồ và bản thân không nhận được thông báo về các lỗi trước đó.
Công dân Việt Nam được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế 2 ngày 19/8 và 2/9.
Từ video trên mạng xã hội, CSGT Hà Nội xác minh tài xế xe bồn để nước thải chảy xuống đường Vành đai 3 trên cao, lập biên bản và phạt 3 triệu đồng.
Khu nhà xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành đang được phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) giải phóng mặt bằng để xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe và không gian cây xanh.
Glaucoma có thể tiến triển âm thầm, không gây đau hay đỏ mắt ở giai đoạn đầu nhưng làm tổn thương thần kinh thị giác và gây mất thị lực không hồi phục.
Hơn 15.000 dinh thự xa hoa tại một vùng quê hẻo lánh ở Ấn Độ bị bỏ hoang, đang dần xuống cấp trầm trọng.
Chủ ô tô BKS 29A-647XX bị xử phạt gần 500 triệu đồng sau 96 lần vi phạm cho biết xe đã cũ, hỏng đồng hồ và bản thân không nhận được thông báo về các lỗi trước đó.
Ukraine tuyên bố tập kích cảng Ust-Luga ở tỉnh Leningrad của Nga, làm hư hại 2 cơ sở chế biến và gây hỏa hoạn, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.
Công dân Việt Nam được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế 2 ngày 19/8 và 2/9.
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