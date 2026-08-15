Giải pháp quản trị bài bản giúp các chủ quán F&B tối ưu kinh doanh

(VTC News) -

Bài toán bứt phá cho ngành F&B Việt trước làn sóng thanh lọc

Theo Báo cáo Thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam do iPOS.vn công bố, thị trường F&B năm 2025 tăng trưởng chậm khi số lượng cửa hàng mở mới chỉ đạt 2%.

Đáng chú ý, chỉ trong nửa đầu năm, đã có tới khoảng 50.000 cửa hàng F&B phải rút lui khỏi thị trường do áp lực chi phí leo thang. Bên cạnh đó, có tới gần 70% doanh nghiệp ghi nhận chi phí nguyên vật liệu và yêu cầu tuân thủ pháp lý ngày càng khắt khe là thách thức lớn nhất hiện nay.

Thực tế này phản ánh áp lực lớn đối với các chủ quán: từ sự biến động kinh tế vĩ mô, các chính sách và quy định quản lý ngày càng khắt khe, cho đến sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, việc điều hành dựa trên kinh nghiệm tự phát khiến nhiều mô hình không kịp thích nghi, dẫn đến doanh thu bị ảnh hưởng. Muốn tồn tại và bứt phá, các thương hiệu bắt buộc phải thay đổi tư duy quản trị kinh doanh một cách bài bản.

Andy Pham Academy triển khai các giải pháp đào tạo và cố vấn thực chiến cho doanh nghiệp F&B.

Khác biệt từ tư duy đến giải pháp đồng hành thực tế

Thấu hiểu những “điểm nghẽn” cốt lõi khiến các chủ quán loay hoay, Andy Pham Academy (APA) đã phát triển hệ thống giải pháp đào tạo và tư vấn chuyên sâu, lấy tính ứng dụng và sự chuyển hóa kết quả của học viên làm thước đo hàng đầu.

Không mang tính lý thuyết, chương trình đào tạo tại APA chú trọng vào độ chi tiết và sự đồng hành cùng các chủ quán:

Tính chi tiết chuyên sâu: Nội dung đào tạo được đóng gói tỉ mỉ, đi sâu vào từng quy trình vận hành nhỏ nhất tại quán. Khối lượng bài giảng và tài liệu thực hành được tính toán chi tiết giúp người học dễ dàng áp dụng ngay vào mô hình của mình.

Giải pháp đồng hành thực tế: Bên cạnh các buổi học chuyên đề, APA duy trì các phiên thảo luận và hỏi - đáp trực tiếp hàng tuần. Tại đây, những vướng mắc phát sinh trong quá trình kinh doanh của từng cơ sở đều được phân tích, tháo gỡ trực tiếp nhằm đảm bảo mô hình vận hành tăng trưởng ổn định.

Hệ sinh thái kết nối APA Member: Môi trường giao lưu, kết nối dành cho các chủ doanh nghiệp F&B, mở ra cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến và nâng cấp tư duy vận hành.

Cộng đồng APA Member - Nơi kết nối và đồng hành cùng các chủ quán F&B trên hành trình phát triển.

Đơn vị đồng hành cùng sự thành công của các thương hiệu F&B

Chương trình đào tạo tại Andy Pham Academy được thiết kế linh hoạt và đa dạng, phù hợp cho các chủ quán ở mọi cột mốc phát triển: từ giai đoạn chuẩn bị mở quán, đang hoạt động cần tối ưu, cho đến các thương hiệu trên đà mở rộng hay đóng gói nhượng quyền.

Bằng phương pháp tiếp cận thực tế, APA đã đồng hành cùng hàng loạt thương hiệu F&B trên hành trình nâng tầm mô hình kinh doanh. Rất nhiều tên tuổi như FungHa Dimsum, Nướng Vũ Gia Kinh Bắc, Bánh Cuốn Bà Xuyến, GASU BBQ… sau khi tham gia lộ trình đào tạo tại APA đã chuẩn hóa thành công bộ máy, tối ưu hóa lợi nhuận và vươn lên trở thành những thương hiệu F&B hàng đầu tại khu vực của mình.

Chương trình đào tạo tại APA chú trọng vào tính áp dụng thực tế và hiệu quả kinh doanh.

Khát vọng nâng tầm vị thế ẩm thực Việt

Andy Pham Academy kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một sự chuyển dịch tích cực cho bức tranh kinh doanh F&B Việt.

Mentor Andy Phạm - Đại diện doanh nghiệp - chia sẻ về sứ mệnh đồng hành cùng các chủ quán Việt: “Ẩm thực Việt Nam sở hữu tiềm năng vô cùng lớn, nhưng để biến tiềm năng đó thành sức mạnh kinh tế bền vững, mỗi chủ quán đều cần trang bị cho mình một tư duy quản trị sắc bén.

APA ra đời không chỉ để truyền đạt kiến thức, mà là để trở thành người đồng hành đáng tin cậy. Chúng tôi mong muốn tiếp thêm tự tin, giúp các chủ quán Việt rút ngắn quãng đường thử sai, làm chủ dòng tiền, tối ưu lợi nhuận và cùng nhau đưa thương hiệu ẩm thực Việt vươn xa.“