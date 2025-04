Vai diễn đầu tay của Chae Soo Bin là vai phụ trong phim My Dictator (2014). Một năm sau, cô được giao cho vai chính trong House of Bluebird và Sassy go go. Tuy nhiên, phải đến vai nữ thứ trong Mây họa ánh trăng năm 2016, hợp tác với Park Bo Gum và Kim Yoo Jung, cô mới trở nên nổi tiếng. Cô tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm khác như I'm Not a Robot, The Rebel, Strongest Deliveryman, Where Stars Land... và chạm đến đỉnh cao với When The Phone Rings.