Nữ chính phim 'Ngày xưa có một chuyện tình' giành giải tại LHP quốc tế Hà Nội

(VTC News) -

Tối 11/11, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 (LHP) diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Với khẩu hiệu Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh, LHP năm nay đã mang tới những bộ phim đa sắc màu phong cách thể hiện độc đáo, sáng tạo, tạo nên một kỳ liên hoan phim sôi nổi, sống động, giàu bản sắc.

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh - phát biểu tổng kết LHP quốc tế Hà Nội 2024.

Trong lễ bế mạc, BTC trao giải Phim dài xuất sắc nhất cho bộ phim Hard Shell của Iran. Trong những năm gần đây, điện ảnh Iran có nhiều dấu ấn đặc biệt và giải thưởng lần này cho thấy sự phát triển của đất nước này trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Bộ phim A Bird Flew (Khi chú chim cất cánh) giành giải thưởng ở hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất. Giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất được trao cho nam diễn viên Payman Maadi với màn trình diễn xuất sắc trong Hard Shell. Anh cũng nhận giải Đạo diễn phim dài xuất sắc. Trong khi đó, nữ diễn viên Tiina Tauraite giành giải Nữ chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim 8 Views of Lake Biwa.

Bộ phim "Hard Shell" (Vỏ bọc) của Iran giành 3 giải thưởng tại LHP quốc tế Hà Nội 2024.

Giải thưởng Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn Nasim Forough với bộ phim Typesetter. Bộ phim The Rubber Tappers (Những người gỡ mủ cao su) đã xuất sắc mang về giải thưởng hạng mục phim ngắn.

Nữ diễn viên Ngọc Xuân nhận giải Diễn viên trẻ triển vọng với vai Miền trong phim Ngày xưa có một chuyện tình. Cô dành lời cảm ơn tới toàn bộ ê-kíp, người thân và bạn diễn đã hỗ trợ và trao cho cô cơ hội được tỏa sáng với vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Diễn viên Ngọc Xuân nhận giải Diễn viên triển vọng với vai Miền trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình".

Trong đêm bế mạc, các nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn và Cường Seven mang đến bản mashup Ngồi tựa mạn thuyền và Trống cơm. Sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống và âm thanh hiện đại đã thể hiện rõ chủ đề của LHP năm nay. Lễ khai mạc khép lại màn trình diễn của Thu Minh cùng 2 ca khúc nhạc phim đình đám bằng tiếng Anh: Never Enough (The Greatest Showman) và When You Believe (The Prince of Egypt - Hoàng tử Ai Cập).

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG CỦA LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN THỨ VII: Phim dài xuất sắc nhất: “Hard Shell” (Vỏ bọc) của Iran Phim ngắn xuất sắc nhất: “A Bird Flew” (Khi chú chim cất cánh) của Colombia Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất: Majid-Reza Mostafavi, phim “Hard Shell” (Vỏ bọc) của Iran Diễn viên nam chính phim dài xuất sắc nhất: Payman Maadi, phim “Hard Shell” (Vỏ bọc) của Iran Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất: Tiina Tauraite, phim “8 Views of Lake Biwa” (Tám cảnh hồ Biwa) của Estonia Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài: “8 Views of Lake Biwa” (Tám cảnh hồ Biwa) của Estonia Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất: Nasim Forough, phim “Typesetter” (Thợ xếp chữ) của Iran Diễn viên trẻ triển vọng: Ngọc Xuân, phim "Ngày xưa có một chuyện tình". Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn: "The Rubber Tappers" (Những người gỡ mủ cao su) của Campuchia Giải Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh Châu Á (AFCNet) cho phim dài: "Liar" (Kẻ nói dối) của Liên bang Nga. Giải Phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong “Chương trình phim Việt Nam đương đại”: Our Blossom (Hoa táo nở) - phim hợp tác giữa Việt Nam, Hungary.