‘Bảo vật điện ảnh Nhật Bản’ nói gì khi tham gia Liên hoan phim quốc tế TP.HCM?

(VTC News) -

Đạo diễn Kore-eda Hirokazu tới TP.HCM để tham dự Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) lần thứ nhất. Đây là lần đầu tiên đạo diễn người Nhật Kore-eda Hirokazu đến Việt Nam. Ông cho biết bản thân không thường xuyên đi du lịch các nước, mà chỉ ghé đến khi ở đó có các hoạt động liên quan đến phim ảnh.

Trong buổi giao lưu với truyền thông, đạo diễn Kore-eda đã có những chia sẻ thú vị về góc nhìn của mình về ngành công nghiệp điện ảnh.

Đạo diễn cho rằng việc tổ chức một liên hoan phim quốc tế là vấn đề rất nan giải. Ông hy vọng Liên hoan phim quốc tế TP.HCM sẽ kéo dài thêm nhiều năm nữa để đóng góp cho ngành điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

"Nhật Bản cũng có rất nhiều diễn viên điện ảnh giỏi, tôi mong rằng thông qua những liên hoan phim như của TP.HCM, nhiều tác phẩm của đất nước tôi sẽ được giới thiệu và được nhiều người biết đến", đạo diễn chia sẻ.

Nam đạo diễn nhận định việc một dự án điện ảnh góp phần tạo sự phát triển cho địa phương được đến quay phim chỉ là một kết quả phát sinh thêm của việc sản xuất phim. Đây không phải là mục đích sáng tạo của điện ảnh và nếu cứ lấy đó làm mục tiêu để sản xuất điện ảnh thì đó không phải là tư duy lành mạnh.

Bày tỏ nhận định về ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Kore-eda cho biết không có nhiều phim Việt Nam được công chiếu tại Nhật Bản. Chính vì vậy ông rất khó có thể để đưa ra câu trả lời về ngành công nghiệp điện ảnh của Việt Nam.

Chia sẻ về những giải thưởng tại Liên hoan phim mà bản thân đã nhận, đạo diễn Kore-eda nghĩ những giải thưởng đó như một lời khen ngợi của khán giả cũng như ban tổ chức.

"Nhận được những lời khen ngợi không có nghĩa là tôi tiếp tục làm phim theo những lời khen đó. Thật ra khi được nhận lời khen, trong lòng tôi nghĩ nhiều hơn về những điều mà bản thân chưa làm được và chưa làm tốt trong phim, đồng thời rút kinh nghiệm cho những dự án sau", ông bày tỏ.

Đạo diễn Kore-eda được xem là bảo vật điện ảnh Nhật Bản.

Nói thêm về việc làm thế nào để thu hút được những phim hay tham dự Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần 1, nam đạo diễn cho rằng với một Liên hoan phim được tổ chức lần đầu tiên không nên nghĩ ngay về việc mời những người nổi tiếng, những phim nổi tiếng tham gia.

"Theo tôi, liên hoan phim đầu tiên không thể nổi tiếng ngay được. Liên hoan phim là tạo tương tác giao lưu với nhiều người trong ngành phim ở trong nước lẫn quốc tế. Liên hoan phim nên phải có tâm trí nuôi dưỡng tìm kiếm, phát triển động viên những nhà làm phim", ông cho hay.

Đạo diễn Kore-eda Hirokazu nhận giải thưởng Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2018.

Kore-eda Hirokazu năm nay 62 tuổi, là một trong những tên tuổi lớn của điện ảnh Nhật Bản và thế giới. Từ năm 1995, ông gây tiếng vang khi tác phẩm Maborosi (1995) tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice.

Đạo diễn đã không dưới 10 lần có phim tranh giải tại LHP Cannes và mang về thành tựu cao nhất như: Cành cọ vàng với phim Shoplifters (2018), Jury Prize - giải thưởng của BGK với Like Father Like Son (2013), Nam diễn viên xuất sắc nhất (Nobody Knows – 2004 và Broker - 2022) và Kịch bản xuất sắc nhất với Monster (2023).

Những bộ phim kinh điển làm nên tên tuổi của ông như Broker, Monster hay tác phẩm nổi tiếng nhất Shoplifters sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế TP.HCM - HIFF 2024 đang diễn ra.

Trước khi về nước, đạo diễn Kore-eda Hirokazu cũng sẽ có buổi giao lưu đặc biệt với những nhà làm phim trẻ vào ngày 12/4 tại TP.HCM.