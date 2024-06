Những lưu ý khi chọn mua bơm lốp ô tô

(VTC News) -

Việc trang bị bơm lốp ô tô sẽ mang lại nhiều lợi ích. Ví dụ giúp chủ xe kiểm soát và chủ động trong việc điều chỉnh áp suất của lốp xe, đảm bảo áp suất lốp luôn ở mức phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất, tải trọng và điều kiện vận hành. Qua đó, giúp nâng cao tuổi thọ lốp và độ an toàn của mỗi chuyến đi.

Đáp ứng kịp thời trong những trường hợp khẩn cấp như xì lốp, lốp cán đinh…sau khi đã sử dụng luôn lốp dự phòng. Đặc biệt, trên những cung đường vắng, đường cao tốc…,không dễ đến các địa chỉ sửa chữa một cách nhanh chóng thì chiếc bơm sẽ là "cứu tinh tạm thời".

Các tiêu chí lựa chọn bơm lốp ô tô

Công suất của bơm

Một sai lầm mà nhiều chủ xe thường gặp phải là mua bơm lốp ô tô công suất nhỏ để tiết kiệm chi phí, trong khi lốp xe lại cần lượng hơi lớn, đặc biệt là các dòng xe bán tải, SUV, MPV…Vì thế, với mỗi dòng xe, cần lựa chọn bơm lốp có công suất phù hợp.

Ví dụ, với những dòng xe nhỏ từ dưới 7 chỗ, bạn có thể chọn bơm lốp ô tô loại nhỏ để tiết kiệm chi phí nhưng với các dòng xe bán tải và SUV lớn thì nên dùng loại bơm lớn, có 2 xylanh, công suất tối thiểu yêu cầu cần phải đạt được là 60-80 L/P trở lên.

Việc sử dụng máy bơm quá nhỏ để bơm những loại lốp yêu cầu lượng hơi lớn sẽ khiến bơm hoạt động liên lục và có nguy cơ bị cháy.

Hiện trên thị trường có 2 loại bơm ô tô mini đó là bơm cơ và bơm điện. Với loại bơm cơ, người dùng phải chủ động dùng chân đạp để bơm hơi cho lốp, khá tốn sức và mệt mỏi.

Trong khi đó, bơm điện được phân thành 2 loại là loại dùng nguồn sạc 12V trên xe ô tô để bơm và loại dùng nguồn điện trực tiếp từ bình ắc quy (phải mở nắp capo lên để kết nối với nguồn từ ắc quy).

Loại bơm sử dụng điện từ ắc quy cho tốc độ bơm nhanh hơn khá nhiều tuy nhiên chỉ phù hợp sử dụng trên xe mới với bình ắc quy mới. Nếu xe sử dụng ắc quy cũ, dòng đã yếu thì sau khi bơm 1-2 lốp xe, bình có thể hết điện và không khởi động được xe.

Do đó, loại bơm điện kết nối với cổng nguồn 12V trong xe thường được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn hơn dù mất khá nhiều thời gian để bơm đủ hơi cho lốp (khoảng trên 6 phút cho một lốp).

Trang bị đi kèm và tính năng của bơm

Khi chọn mua, bạn nên ưu tiên các loại bơm có dây nối dài (trên 2m) và trang bị sẵn nhiều loại đầu bơm để tiện thao tác cũng như sử dụng bơm cho nhiều mục đích khác nhau.

Các loại bơm có sẵn đồng hồ điện tử, chia theo nhiều đơn vị áp suất và có tính năng tự ngắt khi đủ áp suất cài đặt trước cũng nên được ưu tiên lựa chọn.

Áp suất lốp bao nhiêu là đủ?

Mua bơm hơi lốp ô tô cần lưu ý phù hợp về áp suất. (Ảnh minh họa).

Đơn vị được đánh giá phổ biến nhất là psi (1 kg/cm2 =14,2 psi). Một chiếc lốp thông thường có áp suất nằm trong khoảng 20 - 42 psi, mà phổ biến nhất là khoảng 30 psi.

Một đơn vị khác được sử dụng để đo áp suất lốp là bar. Bar là áp suất khí quyển ở mực nước biển. Áp suất thông thường của lốp xe là 2,1bar - tương đương 30 psi.

Áp suất lốp thường khác nhau tùy theo mẫu xe và loại lốp được nhà sản xuất sử dụng. Người dùng có thể biết được thông số áp suất lốp tiêu chuẩn bằng cách xem ở phần giấy hướng dẫn dán trên phần khung cửa ở ghế lái.

Rất nhiều người dùng lầm tưởng áp suất in trên lốp xe là áp suất tiêu chuẩn. Trong khi đó, phần thông số in trên lốp xe chỉ là áp suất lốp tối đa mà nhà sản xuất cho phép.

Những sai lầm thường gặp khi bơm lốp

Bơm lốp quá căng

Nhiều người dùng có xu hướng bơm lốp thật căng vì cho rằng như vậy xe sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, điều này có thể phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đối với lốp bơm căng hơn so với thông số chuẩn, lốp sẽ phồng lên, nhô ra ở giữa và giảm diện tích tiếp xúc với mặt đường, gây hao mòn nhanh ở phần giữa lốp, trong khi hai bên lốp vẫn còn khá mới.

Lốp căng cũng làm tăng độ cứng, do đó sẽ khiến xe dằn xóc hơn, giảm độ êm ái khi vận hành.

Bên cạnh đó, mặt tiếp xúc ít dẫn đến giảm độ bám giữa lốp với mặt đường, qua đó làm tăng quãng đường phanh.

Bơm lốp quá non

Ngược lại, nếu để lốp thiếu hơi, xe trở nên êm ái hơn, vận hành ổn định hơn do tăng độ bám đường, quãng đường phanh cũng ngắn hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hông lốp bị lún xuống, lốp sẽ có xu hướng mòn không đều do phần rìa tiếp xúc nhiều với mặt đường.

Bên cạnh đó, lốp quá mềm do làm tăng diện tích tiếp xúc và độ ma sát với mặt đường nên cũng khiến động cơ phải sinh công nhiều hơn, qua đó gây tiêu tốn nhiên liệu hơn cho xe và làm thao tác đánh lái trở nên nặng nề hơn bình thường.

Về lâu về dài, dù bơm lốp quá căng hay để lốp quá non cũng gây những tác động tiêu cực đến tuổi thọ trung bình của lốp. Các nghiên cứu cho thấy, lốp thiếu hơi quá 20% so với tiêu chuẩn có thể bị giảm đến 30% tuổi thọ. Ngược lại, bơm lốp căng hơn 30% so với tiêu chuẩn cũng khiên tuối thọ lốp giảm đi khoảng 45%.