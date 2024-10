Những kinh nghiệm du lịch ở Hà Tiên

(VTC News) -

Khí hậu

Hà Tiên nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 27 độ C, nhiệt độ trung bình thấp nhất là 23,9 độ C, thường rơi vào khoảng tháng 12 – tháng 1; nhiệt độ cao nhất là 30,2 độ C, thường rơi vào tháng 4 – 5.

Phần lớn thời gian ở Hà Tiên khí hậu mát mẻ, trong lành.

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, có nhiều năm mùa mưa đến sớm và kết thúc muộn hơn các khu vực khác của đồng bằng Sông Cửu Long. Nhìn chung, phần lớn thời gian ở Hà Tiên khí hậu mát mẻ, trong lành, phù hợp cho những chuyến tăm biển hay tham quan danh lam thắng cảnh.

Phương tiện di chuyển tới Hà Tiên thuận lợi nhất

Nhờ vào sự phát triển của du lịch, bạn có thể vi vu khám phá Hà Tiên bằng nhiều loại hình phương tiện khác nhau. Đơn giản và thuận lợi nhất theo các bạn đã có kinh nghiệm du lịch bụi Hà Tiên đó là đi Kiên Giang bằng xe khách, sau đó thuê phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô tự lái để tham quan vùng đất ven biển tuyệt đẹp theo lịch trình của riêng mình.

Bạn có thể mua vé xe khách đi Kiên Giang trước, sau đó thuê xe máy hoặc đón taxi tới Hà Tiên.

Nhìn chung, xe khách được đánh giá là loại hình di chuyển giúp tiết kiệm thời gian và công sức nhất. Một số hãng phương tiện đường dài có chuyến di chuyển từ Sài Gòn đi Hà Tiên mà bạn có thể tham khảo qua, đó là Kumho, Phương Trang, Mai Linh Express...

Khi đến Hà Tiên, bạn có thể thuê xe máy để đi lại với giá từ 150.000 đến 200.000 đồng/ngày. Nếu đi gần bạn có thể thuê xe lôi, với giá 40.000 VNĐ/ngày, các anh chàng xe lôi sẽ chở bạn đi tham quan tất cả các điểm du lịch trong nội thị. Mỗi xe lôi chở 2 khách là phù hợp nhất.

Lưu trú tại Hà Tiên

Đến Hà Tiên, khách san, nhà trọ nhiều và hầu như cò mồi cũng không ít. Những người lái xe trung chuyển cũng sẽ giới thiệu khách sạn cho bạn. Để chắc ăn, bạn nên chuẩn bị phòng khách sạn ở Hà Tiên từ trước chuyến đi. Bạn có thể lưu trú tại khu vực trung tâm Hà Tiên hoặc khu vực biển Mũi Nai (cách trung tâm Hà Tiên khoảng 10km).

Danh sách điểm tham quan, vui chơi nổi tiếng

Hà Tiên nổi tiếng với cảnh đẹp hút hồn cùng vô số điểm du lịch đặc sắc. Dừng chân nơi đây, bạn có thể tham quan, khám phá bức tranh thiên nhiên thành phố biển, đồng thời tìm hiểu thêm về đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Nếu vẫn còn đang băn khoăn chưa biết đi đâu chơi tại vùng đất được ví von như thiên đường chốn hạ giới này, hãy để những gợi ý sau mang đến bạn chuyến du lịch cực kỳ thú vị:

- Bãi biển Mũi Nai cách trung tâm TP Hà Tiên khoảng 6km.

- Bãi biển Tà Lu cách Mũi Nai khoảng 1km.

- Bãi tắm Bãi Nò thuộc phường Pháo Đài.

- Lăng Mạc Cửu nằm trên đường Mạc Cửu thuộc phường Bình San.

- Núi Bình San thuộc phường cùng tên.

- Núi Đá Dựng (Châu Nham), Thạch Động thuộc xã Mỹ Đức.

- Quần đảo Hải Tặc nằm trong Vịnh Thái Lan thuộc xã Tiên Hải.

- Chợ Hà Tiên nằm trên đường Trần Hầu.

- Chùa Thiên Trúc, địa chỉ: Số 178/11, đường Phương Thành, phường Bình San.

- Chùa Tam Bảo, địa chỉ: Số 75, đường Phương Thành, ấp Ao Sen, phường Bình San.

Bãi biển Mũi Nai là điểm du lịch nổi tiếng tại TP Hà Tiên.

Ăn uống

Ở các khu du lịch Hà Tiên, ngoài đặc sản biển, món ngon “độc quyền” của Mũi Nai là canh chua cá kẻm nấu sả nghệ với măng tre. Cơm trái thốt nốt ngọt mát làm món tráng miệng thật dễ chịu. Muốn lạ miệng thì ăn món sầu riêng chở từ Kampot (Campuchia) qua. Sầu riêng thịt dày, mùi dậy, vị ngọt và béo, ăn một lần là nhớ mãi.

Gỏi cá trích.

Khu chợ đêm và khu phố ẩm thực là nơi thu hút nhiều du khách dừng chân thưởng thức các món ăn. Một số món ăn được xem là đặc sản tại Hà Tiên như sò huyết, bánh canh chả ghẹ, gỏi cá trích, bún cá, ốc giác, xôi Hà Tiên…

Những quán nhậu ven đường bán khô cá đuối, khô cá khoai, khô mực, ốc biển, sò huyết… kèm với cóc, ổi, xoài. Có một số quán nhậu phục vụ khách cả đêm.