Kẻ buôn ma tuý nổ súng sát hại cán bộ công an từng bị khởi tố tội Cướp tài sản

Bùi Đình Khánh, kẻ buôn ma tuý nổ súng sát hại Thượng uý Nguyễn Đăng Khải (SN 1996, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh), vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã Bùi Đình Khánh, đồng thời thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay kẻ này đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Được biết, Bùi Đình Khánh từng bị Công an thị xã Đông Triều (nay là TP Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) truy nã khởi tố về tội Cướp tài sản.

Ngày 18/4, thời điểm PV có mặt tại khu vực Khánh sinh sống tại phường Giếng Đáy (TP Hạ Long), nhà Khánh không có người. Hàng xóm xung quanh vẫn đang bàn tán về vụ việc, đặc biệt bàn tán về một người lâu nay tạo vỏ bọc lễ phép, không có biểu hiện phá rối nhưng lại tham gia đường dây vận chuyển, buôn bán ma tuý liên tỉnh. Họ cho biết, sau bão số 3, đối tượng chỉ ở nhà, khi được hỏi thì bảo làm nghề tự do.

Khu vực nhà Khánh sinh sống.

Một người dân sống gần nhà Khánh cho biết, tối 17/4, bà đi ngủ sớm nên không nắm bắt được sự việc. Sáng nay bà mới nghe các thông tin liên quan.

"Tôi chỉ biết người, không biết tên. Khánh chưa vợ con gì, hai mẹ con sinh sống tại đây", người phụ nữ này nói.

Một bạn học của Khánh chia sẻ, ngày đi học, Khánh trắng trẻo, đẹp trai và cũng khá ăn chơi.

"Ngày đi học cấp 2, Khánh làm lớp trưởng. Tôi chỉ biết Khánh làm nhà hàng, tối về muộn, sáng đi sớm, cũng không bao giờ gặp hay nói chuyện", người này thông tin.

Thông tin từ đại diện tổ dân phố khu 1, khoảng vài tháng gần đây, đối tượng thường xuyên có mặt ở nhà và thỉnh thoảng ra ngoài đi chơi buổi tối.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long Quảng Ninh) cầm đầu nên lập chuyên án đấu tranh.

Chiếc xe có chứa vũ khí nghi phạm bỏ lại trước cửa nhà dân để tìm đường tẩu thoát.

Khoảng 20h20 ngày 17/4, công an xác định thời cơ phá án đã đến. Tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), nghi phạm Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các nghi phạm liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh và một nhóm nghi phạm từ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

Khi tổ công tác ở gần trạm thu phí Đại Yên (Quốc lộ 18, TP Hạ Long) phát hiện và bắt giữ Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ), những tên khác chống trả quyết liệt bằng súng AK, nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt tấn công bất ngờ, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải và Thiếu tá Vũ Văn Hoàn đã bị thương.

Dù được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy nhưng Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Đến 4h30 ngày 18/4, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 2 đối tượng Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông khi đang trên đường bỏ trốn.