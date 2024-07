Top địa điểm du lịch Nghệ An - Hà Tĩnh phổ biến nhất

(VTC News) -

Những điểm đến du lịch Nghệ An không thể bỏ lỡ

Biển Cửa Lò

Bãi biển Cửa Lò nằm trong top những điểm du lịch nổi tiếng của Nghệ An, thu hút đông đảo du khách mỗi mùa hè.

Bãi biển Cửa Lò nằm trong top những điểm du lịch nổi tiếng của Nghệ An.

Cửa Lò cũng là địa điểm lý tưởng để bạn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên biển. Hãy thả mình vào thiên nhiên, tận hưởng bãi cát trắng và tạo dáng tại những khu vực lãng mạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội đạp xe đôi dọc bãi biển và thả hồn vào không gian thiên nhiên tuyệt đẹp.

Cửa Lò được biết đến với bãi cát trắng dài và nước biển trong xanh quanh năm. Nơi đây có sóng biển nhẹ, phù hợp cho cả người mới học bơi và gia đình vui chơi cùng trẻ nhỏ.

Du lịch Nghệ An, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức hải sản tươi ngon. Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để thưởng thức các món biển độc đáo như mực nhảy hấp, cá đuối nướng và nhiều món ngon khác tại Cửa Lò.

Đảo Lan Châu

Tọa lạc gần bờ biển Cửa Lò, hình dáng của đảo như một con cóc khổng lồ vươn mình ra biển lớn, nên người dân địa phương thường gọi là đảo Rú Cóc. Phía Đông của đảo có những vách đá dọc biển với hình thù thú vị, trong khi phía Tây nối liền với đất đai bán đảo. Đảo Lan Châu là nơi lý tưởng để thưởng thức cảnh hoàng hôn và được trang bị ngọn hải đăng thú vị để bạn thỏa sức check-in.

Đảo Lan Châu là một trong những điểm du lịch hấp dẫn.

Lan Châu là một trong những hòn đảo đẹp nhất Cửa Lò với khung cảnh hoang sơ, yên bình và lãng mạn. Mặc dù không lộng lẫy như một số ngọn hải đăng khác trên khắp cả nước, hải đăng Lan Châu vẫn có vẻ đẹp riêng tạo nên bình yên và lãng mạn.

Đảo Lan Châu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn và dịch vụ du lịch đang phát triển để đáp ứng nhu cầu tham quan và du lịch. Tại đây, bạn có cơ hội thưởng thức hải sản ngon, tham quan đảo bằng du thuyền và trải nghiệm các hoạt động thể thao dưới nước thú vị.

Biển Cửa Hội

Nằm giữa bãi biển Cửa Lò - Nghệ An và bãi biển Xuân Thành - Hà Tĩnh, bãi biển Cửa Hội là một điểm đến thú vị khi bạn đến Nghệ An. Hãy thưởng thức những món hải sản ngon và tươi mát ở đây, nơi người dân Nghệ An vẫn ví von rằng "ăn Cửa Hội - lội Cửa Lò".

Biển Cửa Hội.

Vườn Quốc gia Pù Mát

Đây là một trong những khu rừng quốc gia sở hữu nhiều động thực vật quý hiếm nhất cả nước với diện tích tự nhiên lên tới 194.000 ha, trong đó vùng bảo tồn là 94.000 ha và vùng đệm là 100.000 ha. Đến với vườn quốc gia Pù Mát, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt các loài thực vật với những hình dáng kì lạ hay những cây cổ thụ to lớn nhiều người ôm không xuể,…

Ngoài ra, vùng đệm của vườn quốc gia là nơi sinh sống của các hộ dân thiểu số. Bạn có thể tham gia tour du lịch để trải nghiệm cuộc sống của họ và thưởng thức những món ăn độc đáo như cơm lam, cà mát, gà nướng,...

Bãi biển Bãi Lữ

Bãi Lữ nằm cách thành phố Vinh khoảng 25 km, với bãi cát mịn và nước biển trong xanh. Tại đây, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào bên ngoài.

Thả mình vào không gian xanh mát trên thuyền tại đồi chè Thanh Chương.

Đồi chè Thanh Chương

Đồi chè Thanh Chương cách trung tâm Cửa Lò 70km, với không gian xanh mát và hồ nước trong xanh, là địa điểm check-in mới của giới trẻ.

Để đến được đồi chè Thanh Chương, bạn phải di chuyển bằng thuyền máy khoảng 20 phút với giá 30.000 VNĐ/người/khứ hồi. Ra đến đảo chè, muốn tham quan hết ốc đảo đồi chè Thanh Chương, bạn có thể thuê thuyền hoặc xuồng máy chạy khắp các ngọn đồi nhỏ.

Nếu bạn đi theo nhóm, chèo thuyền quanh đập Cây Cau cũng là lựa chọn tốt. Nếu đi ít người, bạn có thể thuê cả chiếc thuyền riêng để tận hưởng chuyến đi. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghép đoàn để tiết kiệm chi phí.

Đảo Hòn Ngư

Đảo Hòn Ngư nằm cách bãi biển Cửa Lò chừng 4 km, với diện tích chỉ khoảng 2.5 km2 và gồm 2 hòn đảo: Hòn lớn cao 133m và hòn nhỏ cao 88m so với mực nước biển. Vì gần nhau, người dân thường gọi chung với tên Đảo Song Ngư.

Khi đến Đảo Song Ngư, bạn sẽ được thưởng thức bãi sỏi lạ mắt trải dài hàng ngàn mét. Bạn có cơ hội tận hưởng bãi biển tuyệt đẹp và tắm biển trong nước trong veo.

Nếu bạn đến Nam Đàn, Nghệ An, đừng quên ghé thăm nhà Bác Hồ.

Làng Sen quê Bác

Làng Sen (Kim Liên) là quê hương của Bác Hồ và niềm tự hào của người dân Nghệ An. Đến làng Sen bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng tháng 5 là thích hợp nhất khi sen nở rộ và lan tỏa hương thơm.

Ở đầu làng Sen là một ao sen lớn, nơi Bác Hồ thường câu cá và vui chơi cùng bạn bè trong làng khi còn nhỏ. Bạn cũng có cơ hội tham quan ngôi nhà 5 gian lợp mái tranh đơn sơ và giản dị của gia đình ông cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Bác Hồ,... Nếu bạn đến Nghệ An, đừng bỏ lỡ điểm đến văn hoá quý báu này.

Top điểm du lịch đẹp và nổi tiếng nhất tại Hà Tĩnh

Với danh thắng tự nhiên và di sản văn hóa đa dạng, Hà Tĩnh đang thu hút du khách từ khắp nơi đến thăm và trải nghiệm.

Công viên nước Melia Vinpearl Hà Tĩnh

Công viên nước Melia Vinpearl Hà Tĩnh là công viên nước hiện đại đầu tiên và lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ với nhiều trò chơi vận động thú vị dưới nước, sẵn sàng chào đón bạn khám phá.

Công viên nước Melia Vinpearl Hà Tĩnh có diện tích rộng hơn 7 ha và nằm liền kề với khu nghỉ dưỡng sang trọng Melia Vinpearl Cua Sot Beach Resort 5 sao, tạo điều kiện thuận lợi cho kỳ nghỉ tại Hà Tĩnh của bạn.

Vui chơi vô hạn tại công viên nước Melia Vinpearl Hà Tĩnh.

Công viên nước Melia Vinpearl Hà Tĩnh bao gồm 10 trò chơi được chia thành 2 khu vực: Khu cảm giác mạnh và khu vui chơi cho gia đình.

Hồ Kẻ Gỗ

Hồ Kẻ Gỗ là một vùng non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Khí hậu quanh năm mát mẻ, thiên nhiên xanh tươi, không khí trong lành chính là những điểm cộng hút du khách của hồ Kẻ Gỗ. Nhiều du khách đã tìm đến đây để một lần ngồi thuyền lướt trên mặt hồ, cảm nhận được vẻ đẹp nguyên sơ của những cánh rừng ngát xanh.

Hồ Kẻ Gỗ - nơi bạn trẻ thích thú tham quan ở Hà Tĩnh.

Biển Xuân Thành

Biển Xuân Thành gần nhiều di tích văn hoá và lịch sử nổi tiếng. Nơi bạn có cơ hội khám phá hệ thống đảo Ngư và đảo Mắt liền kề, thả mình trong làn nước mát mẻ.

Biển Hoành Sơn

Biển Hoành Sơn cách đèo Ngang 2 km, bãi biển nhỏ với vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ độc đáo.

Đây là một địa điểm du lịch tại Hà Tĩnh - nơi bạn có thể trải qua không gian bình yên và cuộc sống đơn giản, mộc mạc của người dân địa phương.

Vườn Quốc gia Vũ Quang

Tọa lạc gần dãy Trường Sơn, vườn Quốc gia Vũ Quang là khu du lịch sinh thái đầy tiềm năng của tỉnh Hà Tĩnh. Đến đây, du khách sẽ được khám phá cánh rừng rộng lớn với hệ sinh thái động thực vật đa dạng và tham gia vào các tour du lịch thể thao hấp dẫn.

Vườn quốc gia Vũ Quang.

Ngoài ra, khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang còn lưu giữ dấu tích của những người anh hùng gắn với sự kiện cuộc khởi nghĩa Cần Vương oai hùng. Đây cũng là điểm đến phù hợp nếu bạn có thời gian du lịch Hà Tĩnh 2 ngày 1 đêm.