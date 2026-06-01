Bắc Ninh: Hơn 100 hộ dân bàn giao mặt bằng cho dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc

Ngày 22/5, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Kinh Bắc đã đồng loạt triển khai công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 2 cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc (khu 1).

Ghi nhận ngay trong ngày đầu tiên, không khí chi trả diễn ra khẩn trương với sự đồng thuận cao từ phía người dân. Trong tổng số 129 hộ dân thuộc diện đền bù đợt này (nằm trên địa bàn 4 Tổ dân phố: Đẩu Hàn, Hữu Chấp, Xuân Đồng và Xuân Ái), đã có hơn 100 hộ chính thức ký biên bản nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Số liệu chi tiết tại các tổ dân phố trong ngày đầu ra quân:

Tổ dân phố Đẩu Hàn: 48/58 hộ nhận tiền.

Tổ dân phố Xuân Đồng: 43/46 hộ nhận tiền.

Tổ dân phố Xuân Ái: 9/19 hộ nhận tiền.

Tổ dân phố Hữu Chấp: 3/6 hộ nhận tiền.

Để có được tỷ lệ đồng thuận lớn ngay trong ngày đầu, công tác chi trả đã được tổ chức hoàn toàn công khai, minh bạch và nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Kinh Bắc cùng các cơ quan ban ngành liên quan đã trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền. Người dân được giải thích cặn kẽ, hướng dẫn chi tiết về các cơ chế, chính sách quyền lợi và nghĩa vụ khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất. Chính sự đối thoại thẳng thắn này đã giải tỏa các nút thắt tâm lý của bà con.

Việc đại đa số các hộ dân nhanh chóng nhận tiền đền bù không chỉ thể hiện sự đồng lòng, ủng hộ của người dân đối với chủ trương phát triển đô thị của địa phương, mà còn là đòn bẩy quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ GPMB. Đây là tiền đề cốt lõi để siêu dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc (khu 1) sớm được khởi công và hoàn thiện theo đúng lộ trình đề ra.