Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Mọi phạm nhân đều có cơ hội được đặc xá như nhau

(VTC News) -

Sáng 1/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, dự lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 tha tù trước thời hạn cho hơn 200 phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá, ngày 26/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định 751 đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quyết định đặc xá. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: "Để được Chủ tịch nước quyết định đặc xá các phạm nhân đều có cơ hội như nhau, không phân biệt giới tính, tôn giáo, quốc tịch, lứa tuổi, nghề nghiệp, hành vi phạm tội… miễn là đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật và Quyết định của Chủ tịch nước thì đều được xem xét và đề nghị đặc xá".

Chúc mừng các phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước nói chung cũng như trại giam Thanh Xuân nói riêng được đặc xá lần này, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, ngày trở về với xã hội, đoàn tụ với gia đình, gặp lại người thân của những người được đặc xá chỉ còn tính bằng giờ.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện, phía trước những người được đặc xá còn nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, thậm chí đe dọa của người xấu, kẻ ác.

Nhưng với những gì đã được học tập, lao động, cải tạo tiến bộ ở trại giam, Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng những người được đặc xá sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, gia đình ấm êm, hạnh phúc và dứt khoát không tái phạm tội.

Với những phạm nhân chưa được đặc xá lần này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu cần tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, chấp hành nghiêm nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, cải tạo để sớm đủ điều kiện hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng kết quả công tác xét đặc xá, tha tù trước thời hạn cho phạm nhân khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của mỗi phạm nhân, đồng thời khẳng định công sức của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ lực lượng quản lý trại giam - những người thầy trong môi trường giáo dục đặc biệt đã chăm lo, dạy dỗ những học trò đặc biệt bằng tất cả tình thương và trách nhiệm.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Hội đồng tư vấn đặc xá, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10).

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, chiến sĩ Cục C10 cần tiếp tục phát huy, lập nhiều thành tích hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh và phát triển toàn diện.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về luôn dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tránh xa tội phạm, vi phạm pháp luật.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: VGP)

Kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam, với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có hơn 40 lần đặc xá tha tù trước thời hạn cho hàng trăm nghìn phạm nhân trở về với gia đình và cộng đồng xã hội.

Từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn 12 lần cho hơn 120.000 phạm nhân. Hầu hết những người được đặc xá đã nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, làm ăn lương thiện.

Nhiều người trong số họ đã trở thành doanh nhân thành đạt hoặc tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội là rất thấp.

Các lần đặc xá được Nhân dân trong nước đồng tình, dư luận quốc tế đánh giá cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp do người được đặc xá gây ra.