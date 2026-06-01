Tự lái 800km vì vé máy bay đắt, gia đình tôi có chuyến du lịch tuyệt vời

Đọc bài viết "Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận", tôi thấy quả thật tác giả không phù hợp để đi du lịch tự túc bằng xe gia đình. Để chuyến du lịch tự túc trọn vẹn, người chủ trì cần phải chuẩn bị về sức khỏe, cũng như lộ trình, chứ hứng lên đi một mạch như tác giả bài viết thì chắc chắn mệt.

Còn nếu sức khỏe tốt, tổ chức tốt, du lịch gia đình bằng ô tô nhà là phương án vừa tiết kiệm vừa đem lại trải nghiệm tuyệt vời, kể cả đi đường dài.

Tháng trước, gia đình tôi, gồm vợ chồng và 2 đứa con, vừa hoàn thành chuyến đi 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội vào Hội An (Đà Nẵng). Chúng tôi chọn tự lái ô tô vì tiền vé máy bay cho cả nhà quá cao. Chuyến đi thành công vì lịch trình của gia đình lại được vạch sẵn chi tiết, và xác định tinh thần mệt thì nghỉ ngơi chứ không cần cố đi một mạch tới điểm đến, vui vẻ mới quan trọng nhất.

Trên suốt quãng đường đi, bất cứ khi nào bắt gặp một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp hay một quán ăn bản địa ven đường trông hấp dẫn, tôi đều có thể tùy ý dừng lại để cả nhà cùng chụp ảnh check-in và thưởng thức ẩm thực.

Chính tính linh hoạt, tùy hứng và tùy biến, tạo ra và tranh thủ tận hưởng những niềm vui nhỏ trên đường như vậy mới làm chuyến du lịch đường dài trở nên ý nghĩa, điều chúng ta chắc chắn sẽ bỏ lỡ nếu di chuyển bằng máy bay hay xe khách giường nằm.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng có lộ trình hợp lý, gia đình có chuyến đi du lịch tự lái xe đáng nhớ.

Để chuyến đi kéo dài 5 ngày 4 đêm diễn ra trọn vẹn và đảm bảo sức khỏe cho cả nhà, tôi đã thiết kế một lộ trình thực tế rất vừa vặn, chia nhỏ quãng đường di chuyển để vợ con không bị mệt mỏi. Ngày đầu tiên, cả gia đình xuất phát từ Hà Nội từ lúc 5h, đi cao tốc qua Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An rồi vào Hà Tĩnh. Chặng đường này, chúng tôi có dừng khoảng nửa tiếng để ăn sáng và một lần dừng ngắn nữa để mọi người đi vệ sinh, cũng để bọn trẻ đỡ chồn chân.

Đến trưa, chúng tôi tới biển Thiên Cầm, ăn cơm trưa nhẹ nhàng với canh ngao và cá thu sốt cà chua ở quán ven biển, rồi uống nước mát, ngắm sóng bạc đầu cho đến giờ nhận phòng khách sạn. Sau vài tiếng ngủ bù, lúc chiều xuống, cả nhà hớn hở kéo nhau đi tắm biển, rồi tận hưởng bữa tiệc hải sản thỏa thuê trong bữa tối.

Cảm giác mãn nguyện do được ăn ngon và "chill" bên bờ biển giúp mỗi thành viên đều cảm thấy được tái tạo năng lượng, háo hức đón chờ những điều thú vị ở chặng đường tiếp theo.

Sáng ngày thứ hai, sau khi ngắm bình minh và ăn sáng tại Thiên Cầm, chúng tôi thong thả chuyển bánh hướng về cố đô Huế. Thay vì đi cao tốc, tôi chọn hành trình dọc theo Quốc lộ 1A đưa cả nhà băng qua những danh thắng của Quảng Bình, Quảng Trị trước khi đặt chân đến Huế vào đầu buổi chiều.

Xác định ăn sáng "chặt bụng" để tới Huế ăn trưa bằng cách món đặc sản như nem lụi, bún bò, các loại bánh... nên ngay cả bọn trẻ cũng không nhăn nhó kêu đói khi bữa trưa đến muộn hơn ngày thường. Ngược lại, cảm giác "phê" càng tăng. Mỗi phần ăn đều nhỏ xinh nên dù thưởng thức đủ các món nổi tiếng nhất, chúng tôi vẫn còn bụng để ăn chè.

Sau khi tham quan Đại Nội, tôi chở vợ con đến chùa Thiên Mụ. Buổi tối, cả nhà cùng thưởng thức đồ nướng, sau đó lên thuyền rồng nghe ca Huế trên sông Hương và ngắm cầu Trường Tiền.

Sáng ngày thứ ba, sau khi cùng vợ con tiếp tục trải nghiệm nền ẩm thực tuyệt vời của Huế trong bữa sáng, tôi lái xe vào Đà Nẵng qua đường hầm Hải Vân để tiết kiệm thời gian. Gia đình tôi ăn bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da ở Thanh Khê rồi thẳng tiến vào Hội An; dành trọn buổi chiều và tối để đắm mình trong không gian cổ kính của phố cổ, đi thuyền thả hoa đăng trên sông

Sang ngày thứ tư, cả nhà quay lại Đà Nẵng, buổi sáng đi viếng chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà. Buổi chiều, các con được thỏa thích nô đùa tại bãi biển Mỹ Khê, và buổi tối là dịp để thong dong ngắm cầu Rồng phun lửa, phun nước náo nhiệt.

Ngày cuối cùng của hành trình là mệt nhất cho tài xế vì hành trình quay trở lại Hà Nội rất dài, nhưng cảm giác hài lòng về chuyến đi của cả nhà khiến tôi không cảm thấy áp lực. Đường cao tốc đẹp, lúc nào mệt thì dừng lại nghỉ. Việc chia nhỏ lộ trình giúp vợ và các con tôi không bị say xe, uể oải do phải ngồi một chỗ quá lâu, và bản thân tôi cũng khỏe khoắn, tỉnh táo hơn.

Tôi chia sẻ hành trình của mình với mong muốn mọi người có thêm kinh nghiệm để tổ chức chuyến du lịch gia đình một cách thành công, nghĩa là an toàn và có nhiều niềm vui nhất. Với vấn đề mà mọi người vẫn đang tranh luận - đưa cả nhà đi du lịch xa thì nên tự lái ô tô hay đi máy bay, tôi nghĩ câu trả lời đúng tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế của mỗi gia đình.

Nếu có điều kiện kinh tế, máy bay là lựa chọn tốt nhất nếu bạn có ít thời gian, các thành viên gia đình bị say xe, quá mệt nếu đi ô tô đường dài. Nhưng nếu ngân sách có hạn, việc tự lái ô tô giúp tiết kiệm một khoản rất đáng kể, và nếu biết tổ chức, sự hưởng thụ diễn ra trên suốt hành trình chứ không phải chỉ có ở điểm đến cuối cùng.

Du lịch thật ra là cơ hội để cả gia đình nghỉ ngơi, kết nối với nhau và khám phá những vùng đất mới, do đó không cần phải lái xe đi một lèo, nhanh nhất có thể. Trải nghiệm trên đường và những cảm xúc, kỷ niệm gắn với nó là thứ quý giá mà tiền bạc khó mua được. Nếu đi máy bay, con tôi sẽ chỉ biết về Đà Nẵng ra sao, Hội An thế nào? Nhưng với chuyến đi mà bố tự lái xe, bọn trẻ sẽ có thêm kiến thức, cảm nhận thú vị về những địa phương mình đi qua.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng để có một chuyến du lịch gia đình bằng xe tự lái an toàn, vui vẻ, không phải cứ tùy hứng "xách xe lên là đi", mà phải rất chi tiết, tỉ mỉ trong việc lập kế hoạch và chuẩn bị; bảo đảm sức khỏe, tâm thế và tay lái.

